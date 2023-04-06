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Футболісту "Аякса" до крові розбив голову фанат суперника в матчі Кубка Нідерландів (фото, відео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Футболісту "Аякса" до крові розбив голову фанат суперника в матчі Кубка Нідерландів (фото, відео)

Деві Классен / Фото: twitter.com/AFCAjax

Поєдинок двічі призупиняли через поведінку вболівальників.

Півфінальний матч Кубка Нідерландів між роттердамським "Феєнордом" та амстердамським "Аяксом" запам'ятався ганебним вчинком одного з фанатів господарів.

На 62-й хвилині зустрічі, за рахунку 1:2 на користь амстердамців, півзахиснику "Аякса" Деві Классену розбили голову предметом, який було кинуто з трибун. Швидше за все, це була запальничка.

Классен одразу схопився за голову, з якої почала точити кров. Арбітр вирішив призупинити поєдинок, а команди вирушили до підтрибунного приміщення.

Через 30 хвилин гра поновилася. Классен також повернувся на поле, але невдовзі був замінений. До фінального свистка клуби більше не забивали – фіналістом турніру став "Аякс".

Додамо, що саме Классен став автором переможного голу на 51-й хвилині – ще до того, як йому розбили голову. Перший м'яч у цій грі на 14-й хвилині забив півзахисник "Аякса" Душан Тадич, на що господарі відповіли на 45+2-й хвилині зусиллями Сантьяго Хіменеса.

Огляд матчу

Зазначимо, що цей матч призупиняли не один раз, а двічі. Вперше гру перервали на першій хвилині через піротехнічне шоу фанатів, яка призвело до появи на стадіоні димової завіси.

У фіналі Кубка Нідерландів "Аякс" зіграє проти ПСВ. Цікаво, що це буде повторення минулорічного фіналу, в якому ейндховенський клуб переміг амстердамців з рахунком 2:1.

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Дата публікації
Перегляди
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