Футболісту "Барселони" підкорилося унікальне чемпіонське досягнення
Жоау Канселу записав своє ім'я до історії європейського футболу.
Захисник "Барселони" Жоау Канселу встановив унікальне досягнення завдяки тому, що разом з каталонцями став чемпіоном Іспанії.
31-річний португалець увійшов до історії європейського футболу як перший, кому вдалося виграти чемпіонати у чотирьох із п'яти провідних ліг Європи.
До чемпіонства Ла Ліги з "Барселоною" (2025/26) він вигравав італійську Серію А з "Ювентусом" (2018/19), тричі здобував титул чемпіона Англії з "Манчестер Сіті" (2020/21, 2021/22, 2022/23) та тріумфував у німецькій Бундеслізі з "Баварією" (2022/23).
Єдиною з топ-5 ліг Європи, де Канселу ще не грав і не був чемпіоном, залишається Франція.
Варто зазначити, що Жоау також ставав чемпіоном Португалії у складі "Бенфіки" (2013/14).
