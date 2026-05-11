Футболісту "Барселони" підкорилося унікальне чемпіонське досягнення

Жоау Канселу

Захисник "Барселони" Жоау Канселу встановив унікальне досягнення завдяки тому, що разом з каталонцями став чемпіоном Іспанії.

31-річний португалець увійшов до історії європейського футболу як перший, кому вдалося виграти чемпіонати у чотирьох із п'яти провідних ліг Європи.

До чемпіонства Ла Ліги з "Барселоною" (2025/26) він вигравав італійську Серію А з "Ювентусом" (2018/19), тричі здобував титул чемпіона Англії з "Манчестер Сіті" (2020/21, 2021/22, 2022/23) та тріумфував у німецькій Бундеслізі з "Баварією" (2022/23).

Єдиною з топ-5 ліг Європи, де Канселу ще не грав і не був чемпіоном, залишається Франція.

Варто зазначити, що Жоау також ставав чемпіоном Португалії у складі "Бенфіки" (2013/14).

