Футболісту "Бенфіки" наклали 15 швів унаслідок моторошного зіткнення з одноклубником у матчі з "Динамо" в Лізі чемпіонів

Так, в одному з епізодів у штрафному "Динамо" Рамуш зіткнувся головами з одноклубником - Рафою Сілвою. Як наслідок, обидвом знадобилась допомога клубних медиків, а для Рамуша поєдинок був достроково закінчений, його голова була скривавленою.

Фото: Associated Press

Футболіст із серйозним розсіченням покинув межі поля. Ще на полі нападнику наклали 15 швів. На щастя, після поєдинку Гонсалу заспокоїв стурбованих уболівальників "Бенфіки". Рамуш показав за допомогою фото наслідки зіткнення з партнером по команді. Навіть у такому стані гравець показав свою радість з приводу виходу "орлів" у груповий раунд Ліги чемпіонів.

"Все добре. Щасливий, що ми вийшли в Лігу чемпіонів", - написав Рамуш.

Поєдинок між "Бенфікою" та "Динамо" завершився розгромною перемогою португальців із рахунком 3:0. Оскільки перший матч між київським і лісабонським клубами завершився поразкою підопічних Мірчі Луческу з рахунком 0:2, то за підсумком двох зустрічей "біло-сині" зазнали фіаско 0:5 .

Таким чином, "Бенфіка" виборола право виступити в груповому раунді Ліги чемпіонів. "Динамо" ж зіграє в груповому етапі Ліги Європи.

Нагадаємо, на шляху до раунду плейоф відбору Ліги чемпіонів-2022/23 кияни перемогли турецький "Фенербахче" та австрійський "Штурм". Своєю чергою, лісабонський клуб розібрався з данським "Мітьюлландом".

Додамо, що у поточному сезоні Рамуш провів у футболці "Бенфіки" в Лізі чемпіонів чотири матчі, у яких відзначився чотирма голами та двома асистами. Один із м'ячів Гонсалу забив у першому матчі проти київського клубу.