Футболісти "Реала" двічі побилися перед Ель Класико: деталі гучного скандалу

Орельєн Чуамені і Федеріко Вальверде / © Associated Press

Реклама

Футболісти мадридського "Реала" Орельєн Чуамені і Федеріко Вальверде побилися двічі за два дні перед матчем чемпіонату Іспанії проти "Барселони".

Про це повідомляє авторитетне іспанське видання Marca.

У середу, 6 травня, під час тренування між Чуамені і Вальверде виникла сварка, яка переросла у бійку і продовжилась далі у роздягальні команди. Зрештою, футболістів вдалося розборонити, проте конфлікт на цьому не вичерпався.

Реклама

У четвер, 7 травня, на ранковому тренуванні "вершкових" Вальверде відмовився потиснути руку Чуамені. Після тренування між ними знову почалася бійка в роздягальні, під час якої Федеріко отримав сильний удар, який спричинив розсічення. Уругваєць був змушений звернутися до лікарів — вони наклали йому шви.

На тлі гучного скандалу "Реал" оголосив про відкриття дисциплінарного провадження проти Вальверде та Чуамені.

"З огляду на події, що сталися на тренуванні першої команди, ухвалили рішення відкрити дисциплінарні справи стосовно наших гравців Федеріко Вальверде та Орельєна Чуамені. Клуб своєчасно повідомить про рішення в обох справах після завершення відповідних внутрішніх процедур", — йдеться в офіційній заяві мадридського клубу.

Пізніше "Реал" також повідомив, що Вальверде зазнав черепно-мозкової травми, а сам віцекапітан "бланкос" у соцмережах заявив, що пошкодив голову, коли випадково вдарився об стіл.

Реклама

"Під час дискусії в роздягальні я випадково вдарився об стіл, отримавши невеликий поріз на лобі, що вимагало протокольного візиту до лікарні. Мій партнер у жодному разі не бив мене, і я теж цього не робив, хоча розумію, що вам простіше повірити в те, що ми побилися або що це було навмисно, але цього не було", — написав Федеріко на своїй сторінці в Instagram.

За чотири тури до кінця сезону "Реал" посідає друге місце в турнірній таблиці Ла Ліги, відстаючи від "Барселони" на 11 очок.

Уже в неділю, 10 травня, каталонці можуть оформити чемпіонство. Для цього їм буде достатньо не програти "Реалу" в домашньому Ель Класико. Поєдинок на стадіоні "Камп Ноу" розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що український воротар Андрій Лунін вперше у сезоні провів "сухий" матч за "Реал".

Реклама

Новини партнерів