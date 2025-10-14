Футболісти збірної України прокоментували перемогу над Азербайджаном у відборі до ЧС-2026

Збірна України з футболу / © УАФ

Футболісти збірної України Олег Очеретько та Валерій Бондар прокоментували складну перемогу над Азербайджаном (2:1) в матчі групового етапу кваліфікації на чемпіонат світу-2026.

"Так, вони добре захищались і нам було тяжко розкрити їхню оборону. Ми повинні були грати у свій футбол і все. Ми втомились, зараз в дорогу. Всі з усмішками їдуть додому. Головне – перемога", – заявив Очеретько.

"Головне завдання було здобути три очки. З цим впорались і порадували вболівальників, які прийшли на матч. Що сказав тренер перед моїм виходом на заміну? Нічого в грі не змінювати, як грали тактично так, треба було за схемою 4-1-4-1. Виходив крайнім захисником грати", – сказав Бондар.

Також Валерій поділився налаштуванням команди на заключні матчі групового етапу відбору ЧС-2026 проти Франції та Ісландії.

"Тренер сказав, що все може бути, тому налаштовуємось на перше місце", – заявив Бондар.

Зазначимо, що в попередніх матчах кваліфікації на ЧС-2026 збірна України програла Франції (0:2), зіграла внічию з Азербайджаном (1:1) та перемогла Ісландію (5:3).

В іншому матчі 4-го туру групи D збірна Ісландії вдома зіграла внічию з Францією (2:2).

Після чотирьох турів турів збірна України (7 очок) посідає друге місце у своїй групі відбору на ЧС-2026. Лідирує з 10 балами Франція, на третій позиції йде Ісландія (4 пункти), замикає квартет Азербайджан (1 очко).

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Заключні матчі групового етапу відбору на ЧС-2026 збірна України проведе в листопаді цього року: 13 листопада "синьо-жовті" на виїзді зіграють з Францією, а 16 листопада приймуть Ісландію.

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.