Футбольна федерація Нідерландів зібрала кошти для українців, які були вимушені покинути свої домівки через війну

"Ораньє" не залишилася осторонь подій в Україні.
Футбольна федерація Нідерландів провела благодійний аукціон, щоб зібрати кошти для переселенців з України.
Нідерланди виставили на торги через платформу MatchWornShirt всі підписані футболки своїх гравців із поєдинків проти Данії (4:2) та Німеччини (1:1), а також по два екземпляри футболок з автографами всіх футболістів. На футболках було зображено прапори країн, що брали участь у зустрічах, а також України.
Загалом було вторговано 104 681 євро. 79% від цієї суми (82 698 євро) надійдуть нідерландській федерації, яка направить їх ЮНІСЕФ, а та своєю чергою покриє потреби українських переселенців.
Нагадаємо, тренер "Тернополя" та колишній капітан збірної України Дмитро Забірченко долучився до збору коштів на захист України від російських окупантів.
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