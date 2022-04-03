Футбольна федерація Нідерландів зібрала кошти для українців, які були вимушені покинути свої домівки через війну

Футбольна федерація Нідерландів зібрала кошти для українців, які були вимушені покинути свої домівки через війну

"Ораньє" не залишилася осторонь подій в Україні.

Футбольна федерація Нідерландів провела благодійний аукціон, щоб зібрати кошти для переселенців з України.

Нідерланди виставили на торги через платформу MatchWornShirt всі підписані футболки своїх гравців із поєдинків проти Данії (4:2) та Німеччини (1:1), а також по два екземпляри футболок з автографами всіх футболістів. На футболках було зображено прапори країн, що брали участь у зустрічах, а також України.

Загалом було вторговано 104 681 євро. 79% від цієї суми (82 698 євро) надійдуть нідерландській федерації, яка направить їх ЮНІСЕФ, а та своєю чергою покриє потреби українських переселенців.

Нагадаємо, тренер "Тернополя" та колишній капітан збірної України Дмитро Забірченко долучився до збору коштів на захист України від російських окупантів.

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