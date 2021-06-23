"Футбольна магія існує": Зеленський емоційно відреагував на вихід збірної до 1/8 Євро-2020

Президент наголосив, що наша збірна проходить далі "не без частки везіння, але точно – заслужено".

Президент Володимир Зеленський емоційно відреагував на історичний вихід нашої збірної до 1/8 фіналу Євро-2020.

Про це він написав у Facebook і Тwitter.

Президент зазначив, що футбольна фортуна повернула Україні борг за всі рази, коли була несправедливою. Як приклад, глава держави навів незарахований гол у ворота Англії на Євро-2012.

"Тож сьогодні ми проходимо далі не без частки везіння, але точно – заслужено. У наших хлопців з’являється шанс довести, що весь цей час ми просто розминались. І я впевнений, що в 1/8 ви покажете свій справжній, крутий футбол, до якого всі ми звикли. Віримо у вас! Віримо в команду! Віримо в Україну!", — написав Зеленський.

Він додав, що ніколи в житті не вірив у магію — до сьогодні.

"Сьогодні можу сказати напевно – футбольна магія існує. Такий шанс не можна втрачати, хлопці, вся країна чекає максимальної віддачі!", — підсумував президент.

Нагадаємо, що збірна України вперше в історії вийшла до плейоф Чемпіонату Європи. "Синьо-жовтим" допомогли національні команди Швеції та Іспанії. Перша в матчі третього туру групи E обіграла Польщу, а друга розгромила Словаччину.

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