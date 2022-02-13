"Футбольна весна" все ближче: "Динамо" вирушило на заключний зимовий збір до Туреччини

"Футбольна весна" все ближче: "Динамо" вирушило на заключний зимовий збір до Туреччини

"Біло-сині" розпочнуть останній етап підготовки до поновлення сезону.

Київське "Динамо" полетіло до Туреччини на третій, останній, зимовий навчально-тренувальний збір.

Керманич "біло-синіх" Мірча Луческу взяв із собою 30 футболістів. Зазначимо, що до Анталії з командою не вирушив півзахисник Володимир Шепелєв. Про причини його відсутності не повідомляється.

Склад "Динамо" на третій тренувальний збір

Голкіпери: Бущан, Бойко, Нещерет, Моргун

Захисники: Попов, Бурда, Тимчик, Сирота, Кендзьора, Дубінчак, Вівчаренко, Боль, Забарний, Караваєв

Півзахисники: Андріївський, Сидорчук, Вербич, Шапаренко, Де Пена, Циганков, Гармаш, Вітінью, Буяльський, Антюх, Бражко, Яцик

Форварди: Кулач, Бєсєдін, Шкурін, Ванат

Вже сьогодні, 13 лютого, "Динамо" проведе перший контрольний матч проти сербської "Інджії". Початок - о 16:00 за київським часом.

Загалом на третьому зборі кияни планують провести п'ять товариських матчів. Підопічні Луческу завершить підготовку до весняної частини сезону 22 лютого.

"Динамо" завершило осінню частину УПЛ на другому місці турнірної таблиці , відставши від "Шахтаря" на два бали.

, відставши від "Шахтаря" на два бали. У першому матчі після зимової паузи чинні чемпіони України 26 лютого в Києві приймуть "Інгулець".

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