"Футбольна весна" все ближче: "Динамо" вирушило на заключний зимовий збір до Туреччини

"Біло-сині" розпочнуть останній етап підготовки до поновлення сезону.
Київське "Динамо" полетіло до Туреччини на третій, останній, зимовий навчально-тренувальний збір.
Керманич "біло-синіх" Мірча Луческу взяв із собою 30 футболістів. Зазначимо, що до Анталії з командою не вирушив півзахисник Володимир Шепелєв. Про причини його відсутності не повідомляється.
Склад "Динамо" на третій тренувальний збір
Голкіпери: Бущан, Бойко, Нещерет, Моргун
Захисники: Попов, Бурда, Тимчик, Сирота, Кендзьора, Дубінчак, Вівчаренко, Боль, Забарний, Караваєв
Півзахисники: Андріївський, Сидорчук, Вербич, Шапаренко, Де Пена, Циганков, Гармаш, Вітінью, Буяльський, Антюх, Бражко, Яцик
Форварди: Кулач, Бєсєдін, Шкурін, Ванат
Вирушаємо на заключний зимовий збірОпубліковано FC Dynamo Kyiv Субота, 12 лютого 2022 р.
Вже сьогодні, 13 лютого, "Динамо" проведе перший контрольний матч проти сербської "Інджії". Початок - о 16:00 за київським часом.
Загалом на третьому зборі кияни планують провести п'ять товариських матчів. Підопічні Луческу завершить підготовку до весняної частини сезону 22 лютого.
- "Динамо" завершило осінню частину УПЛ на другому місці турнірної таблиці, відставши від "Шахтаря" на два бали.
- У першому матчі після зимової паузи чинні чемпіони України 26 лютого в Києві приймуть "Інгулець".
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