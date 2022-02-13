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"Футбольна весна" все ближче: "Динамо" вирушило на заключний зимовий збір до Туреччини

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"Футбольна весна" все ближче: "Динамо" вирушило на заключний зимовий збір до Туреччини

ФК Динамо Київ

"Біло-сині" розпочнуть останній етап підготовки до поновлення сезону.

Київське "Динамо" полетіло до Туреччини на третій, останній, зимовий навчально-тренувальний збір.

Керманич "біло-синіх" Мірча Луческу взяв із собою 30 футболістів. Зазначимо, що до Анталії з командою не вирушив півзахисник Володимир Шепелєв. Про причини його відсутності не повідомляється.

Склад "Динамо" на третій тренувальний збір

Голкіпери: Бущан, Бойко, Нещерет, Моргун

Захисники: Попов, Бурда, Тимчик, Сирота, Кендзьора, Дубінчак, Вівчаренко, Боль, Забарний, Караваєв

Півзахисники: Андріївський, Сидорчук, Вербич, Шапаренко, Де Пена, Циганков, Гармаш, Вітінью, Буяльський, Антюх, Бражко, Яцик

Форварди: Кулач, Бєсєдін, Шкурін, Ванат

Вирушаємо на заключний зимовий збір

Опубліковано FC Dynamo Kyiv Субота, 12 лютого 2022 р.

Вже сьогодні, 13 лютого, "Динамо" проведе перший контрольний матч проти сербської "Інджії". Початок  - о 16:00 за київським часом.

Загалом на третьому зборі кияни планують провести п'ять товариських матчів. Підопічні Луческу завершить підготовку до весняної частини сезону 22 лютого.

  • "Динамо" завершило осінню частину УПЛ на другому місці турнірної таблиці, відставши від "Шахтаря" на два бали.
  • У першому матчі після зимової паузи чинні чемпіони України 26 лютого в Києві приймуть "Інгулець".

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