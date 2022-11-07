Футбольне божевілля: в Аргентині матч завершився достроково через надмірну кількість вилучень (відео)

Наприкінці екстратаймів в однієї з команд залишилося на полі лише п'ять гравців.

Неймовірні пристрасті вирували під час фінального матчу Трофея чемпіонів Аргентини між "Бока Хуніорс" та "Расінгом". Поєдинок озаменувався гучним скандалом і був завершений достроково.

В основний час суперники обмінялися голами, а рефері вилучив з поля по одному гравцю у складах обох команд. Гра перейшла до овертаймів, де "Бока Хуніорс" залишився вдев'ятьох після вилучення Алана Варели.

У більшості "Расінг" на 118-й хвилині забив переможний гол, автор якого Карлос Алькарас бурхливо взявся його святкувати. Це спричинило шалене обурення у суперника. Одразу декілька гравців "Бока Хуніорс" накинулися на нього – на полі утворилася штовханина.

У підсумку суддя показав червоні картки ще п'ятьом гравцям "Бока Хуніорс" (один з них перебував на лаві запасних – прим.), а також вилучив двох футболістів "Расінгу".

Як наслідок, на полі у складі "Бока Хуніорс" залишилося лише п'ять гравців. Тож згідно з регламентом, арбітр був змушений достроково завершити поєдинок. Сумарно вилучення в цьому божевільному матчі заробили 10 футболістів та один тренер.

Facundo Tello gears up for the World Cup with a spectacular display in Boca v Racing pic.twitter.com/uoCbfMnoUy — James Dart (@James_Dart) November 6, 2022

Facundo Tello gears up for the World Cup with a spectacular display in Boca v Racing pic.twitter.com/uoCbfMnoUy — James Dart (@James_Dart) November 6, 2022

Цікаво, що червоні картки у складі команди з Буенос-Айреса отримали два гравці, які раніше були на контрактах в українських клубах – Луїс Адвінкула (ексоборонець "Таврії") та Карлос Самбрано (ексзахисник "Динамо").

Отже, поєдинок завершився з рахунком 2:1 на користь "Расінгу".

Зазначимо, що Трофей чемпіонів – це матч, у якому традиційно зустрічаються чемпіон Аргентини та володар Кубка Професійної ліги. В обох турнірах переміг "Бока Хуніорс", тому право поборотися за трофей розіграли "Расінг" ("срібло" чемпіонату Аргентини) та "Тігре" (фіналіст Кубка ліги).

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