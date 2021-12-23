Футбольний чарівник: Мессі встановив дриблерський рекорд сезону в топових лігах Європи (відео)

Парижани ледь не програли аутсайдеру Ліги 1.

Форвард ПСЖ Ліонель Мессі відзначився цікавим рекордом у виїзному матчі 19-го туру Чемпіонату Франції проти "Лор’яна".

34-річний аргентинець виконав за гру 13 спроб дриблінгу, а 11 з них стали успішними. Це найкращий показник поточного сезону в топ-5 європейських ліг (Англія, Іспанія, Італія, Німеччина, Франція).

Жодному з гравців провідних чемпіонатів Європи в кампанії-2021/22 не вдалося протягом одного поєдинку стільки разів обіграти суперників, як це зробив Мессі в поєдинки з "Лор’яном".

⚠️ | QUICK STAT



Lionel Messi successfully completed 11 dribbles against Lorient tonight – no other player across the top 5 European leagues completed more in a single league match this season.



Still got it. #FCLPSG pic.twitter.com/P534seGaVZ — SofaScore (@SofaScoreINT) December 22, 2021

Ці старання Мессі не забезпечили ПСЖ перемогу. Більше того, команда Маурісіо Почеттіно була близька до поразки, мінімально поступаючись аж до кінцівки зустрічі. На 86-й хвилині ще й був вилучений зірковий захисник парижан Серхіо Рамос. Однак у компенсований час Мауро Ікарді врятував для паризького клубу нічию - 1:1.

Відеоогляд матчу

У поточному сезоні на рахунку Мессі 11 матчів за ПСЖ в Чемпіонаті Франції, один гол і 4 результативні передачі.

Після 19 турів парижани впевнено очолюють таблицю Ліги 1, випередчаючи найближчих переслідувачів "Ніццу" та "Марсель" на 13 очок.

"Лор’ян" посідає передостанню сходинку французького чемпіонату, набравши 16 балів.

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