Футбольний фанат на усі матчі приходить з черепом свого дідуся: для чого він це робить

Аргентинець відкопав череп діда, щоб він міг бути свідком успіхів своєї улюбленої команди.

Шанувальник аргентинського клубу "Расінг" з'явився на фінальному матчі Кубка Судамерикана проти бразильського "Крузейро" із собою череп свого дідуся.

Про це повідомляє Daily Mail.

Фанат пояснив, що завжди приносить «дідуся» на матчі "Расінга", адже той за життя був палким прихильником аргентинського клубу.

"Це мій дідусь, Валентін Агілера, фанат "Расінга" до самої смерті. "Расінг" — це моя любов, і він теж моя любов, мій дідусь", — сказав він, пояснюючи, чому завжди приходить на матчі з черепом.

У суботу завершився розіграш Південноамериканського кубка 2024 року — південноамериканської версії Ліги Європи, — у фіналі якого зійшлися аргентинський клуб "Расінг Клуб де Авельянеда" та бразильський клуб "Крузейро".

Ще у 2019 році ЗМІ, зокрема Sports Illustrated і CNN, повідомляли про Габріеля Аранду, який нібито відкопав череп свого дідуся Валентіна на честь перемоги "Расінга" в чемпіонаті 2018–2019 років.

El abuelo que vio a Racing campeón de la libertadores y hoy puede volver a verlo consagrarse. pic.twitter.com/sylTtctpdr — El gordo edición (@GordoEdicion) November 23, 2024

Цього разу останки дідуся стали свідками ще однієї історичної події: «Расінг» здобув свій перший Південноамериканський кубок, перемігши «Крузейро» з рахунком 3:1.

Нагадаємо, 28 листопада, київське "Динамо" зустрінеться з "Вікторією" Пльзень у матчі п'ятого туру основної стадії Ліги Європи сезону-2024/25.

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