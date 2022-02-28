Футбольний тренер Вернидуб повернувся з Молдови до України та пішов захищати країну від окупантів

Керманич "Шерифа" не став відсиджуватися за кордоном і приєднався до лав ЗСУ.
Головний тренер молдовського "Шерифа" Юрій Вернидуб повернувся до України, аби разом з українським народом боротися проти російських окупантів.
56-річний фахівець не просто пішов до територіальної оборони. В інтерв'ю FootBoom він розповів, що вступив до Збройних Сил України.
"Я не у теробороні, а вступив до ЗСУ. Поки що нас формують в артбригаду. Коли поїдемо – не знаю. Може, вже сьогодні чи завтра. Куди – теж невідомо. Я в строю і готовий захищати Україну.
У клубі поки що цього не знають. Сьогодні повідомлю. Я їм говорив ще тоді, що у нас не випускають з країни чоловіків, бо оголосили загальну мобілізацію.
Керівництво "Шерифа" запропонувало, щоб я перевіз до Молдови свою сім'ю. Але коли я їхав у Запоріжжя і побачив, скільки людей залишає нашу країну у цей складний час... Це катастрофа. Тому вирішив не робити так, як вони, не піддаватися панічним настроям. Уся моя родина знаходиться у Запоріжжі", - сказав Вернидуб.
Ще 24 лютого Вернидуб керував "Шерифом" в матчі плейоф Ліги Європи проти "Браги", який відбувся в Португалії. Одразу після цього Юрій ухвалив рішення приїхати на батьківщину та поповнити лави добровольців.
Раніше повідомлялося, що знамениті боксери Олександр Усик і Василь Ломаченко вступили до територіальної оборони. А футболіст Андрій Ярмоленко перерахував 3 мільйони гривень українській армії.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- літаки - 29
- гелікоптери - 29
- танки - 191
- бойові броньовані машини - 816
- гармати - 74
- ЗРК "Бук" - 1
- "Гради" - 21
- автомобільна техніка - 291
- цистерни - 60
- БпЛА ОТР2 - 3
- кораблі і катери - 2
- Особовий склад орієнтовно - 5300
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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