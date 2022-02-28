Футбольний тренер Вернидуб повернувся з Молдови до України та пішов захищати країну від окупантів

Футбольний тренер Вернидуб повернувся з Молдови до України та пішов захищати країну від окупантів

Керманич "Шерифа" не став відсиджуватися за кордоном і приєднався до лав ЗСУ.

Головний тренер молдовського "Шерифа" Юрій Вернидуб повернувся до України, аби разом з українським народом боротися проти російських окупантів.

56-річний фахівець не просто пішов до територіальної оборони. В інтерв'ю FootBoom він розповів, що вступив до Збройних Сил України.

"Я не у теробороні, а вступив до ЗСУ. Поки що нас формують в артбригаду. Коли поїдемо – не знаю. Може, вже сьогодні чи завтра. Куди – теж невідомо. Я в строю і готовий захищати Україну.

У клубі поки що цього не знають. Сьогодні повідомлю. Я їм говорив ще тоді, що у нас не випускають з країни чоловіків, бо оголосили загальну мобілізацію.

Керівництво "Шерифа" запропонувало, щоб я перевіз до Молдови свою сім'ю. Але коли я їхав у Запоріжжя і побачив, скільки людей залишає нашу країну у цей складний час... Це катастрофа. Тому вирішив не робити так, як вони, не піддаватися панічним настроям. Уся моя родина знаходиться у Запоріжжі", - сказав Вернидуб.

Ще 24 лютого Вернидуб керував "Шерифом" в матчі плейоф Ліги Європи проти "Браги", який відбувся в Португалії. Одразу після цього Юрій ухвалив рішення приїхати на батьківщину та поповнити лави добровольців.

Раніше повідомлялося, що знамениті боксери Олександр Усик і Василь Ломаченко вступили до територіальної оборони. А футболіст Андрій Ярмоленко перерахував 3 мільйони гривень українській армії.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

літаки - 29

гелікоптери - 29

танки - 191

бойові броньовані машини - 816

гармати - 74

ЗРК "Бук" - 1

"Гради" - 21

автомобільна техніка - 291

цистерни - 60

БпЛА ОТР2 - 3

кораблі і катери - 2

Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: