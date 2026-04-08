Футбольний світ прощається з Мірчею Луческу: як вшанували пам'ять легендарного "Містера"

Мірча Луческу / © ФК Динамо Київ

У вівторок, 7 квітня, помер колишній тренер донецького "Шахтаря", київського "Динамо" та збірної Румунії Мірча Луческу.

80-річний фахівець від кінця березня перебував у лікарні після серцевого нападу. Врятувати життя Луческу медикам не вдалося.

Світовий футбол з глибоким сумом відреагував на звістку про смерть "Містера", вшанувавши пам'ять легендарного тренера.

"Шахтар"

"Прощавайте, Містере…

7 квітня пішов з життя легендарний футбольний тренер Мірча Луческу. Йому було 80 років...

Мірча Луческу очолював "Шахтар" у 2004–2016 роках. Під його керівництвом "гірники" провели 573 матчі. Разом з донецькою командою румунський наставник здобув 22 трофеї: 8 титулів чемпіонів України, 6 Кубків України та 7 Суперкубків України, а також перший для клубу європейський трофей — Кубок УЄФА (2009). Мірча Луческу є рекордсменом за кількістю проведених сезонів, матчів і виграних титулів та найуспішнішим тренером за всю історію "Шахтаря".



Президент ФК "Шахтар" Рінат Ахметов висловив глибокі співчуття у зв'язку зі смертю Мірчі Луческу:

— Для мене Мірча Луческу назавжди залишиться Великим Тренером і Людиною з великим футбольним серцем. Сьогодні я сумую разом із родиною Мірчі Луческу та всім футбольним світом. Дякую за все, дорогий Містере!

"Футбольний клуб "Шахтар" висловлює найглибші співчуття родині Мірчі Луческу — дружині Неллі, сину Развану, онукам Мерілу та Матею, його близьким та друзям, усім, хто знав і цінував Містера. У ці дні всі наші думки і молитви — з його рідними й мільйонами фанатів у Румунії та в усьому світі.

Дякуємо за все, Містере. Ваше ім'я назавжди вписано в історію світового футболу.

Спочивайте з миром, Великий Тренере", — йдеться в заяві донецького клубу.

"Динамо"

7 квітня 2026 року помер видатний румунський тренер, колишній керманич "Динамо" Мірча Луческу.

Луческу керував першою командою "біло-синіх" від 2020 до 2023 року, під його керівництвом динамівці оформили "золотий требл" (завоювали золоті медалі чемпіонату, Кубок та Суперкубок України) у сезоні-2020/2021.

Свої співчуття щодо великої втрати висловив президент ФК "Динамо" (Київ) Ігор Суркіс, головний тренер Ігор Костюк та капітан команди Віталій Буяльський:

"З глибоким сумом та важким серцем ми зустріли звістку про те, що на 81-му році життя у кращі світи пішов легендарний тренер Мірча Луческу, якого ми всі дуже добре знали.

Ім'я Мірчі Луческу назавжди вписане в історію нашого клубу. Під його керівництвом "Динамо" здобуло яскраві перемоги на внутрішній арені, зокрема виграло чемпіонські медалі, а також стало володарем Кубку України та Суперкубку. У складні часи його досвід, харизма та відданість футболу допомогли команді повернути стабільність, чемпіонський характер, віру і впевненість у власних силах.

Його колосальний досвід, глибоке розуміння гри, мудрість і витримка залишили незабутній слід у серцях усіх, хто мав щастя бути з ним в одній команді.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Мірчі Луческу. Розділяємо з ними цей біль втрати. Завжди пам'ятатимемо його. Мірча Луческу продовжить жити у наших серцях. Земля пухом", — йдеться в заяві київського клубу.

"Інтер" Мілан

"Футбольний клуб "Інтернаціонале" із глибоким сумом приєднується до співчуттів у зв'язку зі смертю Мірчі Луческу, з теплом обіймаючи його рідних.

Народившись у Бухаресті 29 липня 1945 року, Луческу був одним із найавторитетніших і найшанованіших фахівців на міжнародній футбольній арені, який зумів залишити глибокий слід усюди, де працював, завдяки своєму баченню, харизмі та надзвичайній культурі гри.

Очоливши "Інтер" у грудні 1998 року, він керував командою у важливому європейському сезоні, довівши нерадзуррі до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, де шлях команди перервався у протистоянні з "Манчестер Юнайтед", який згодом став переможцем того турніру. Загалом Луческу провів 22 матчі на чолі "Інтера".

Його досвід роботи в стані "нерадзуррі" став знаковою віхою в неймовірно довгій кар'єрі, сповненій успіхів: він здобув 37 трофеїв як тренер, що ставить його в один ряд із найтитулованішими наставниками в історії світового футболу.

Тренер великого людського та професійного масштабу, Мірча Луческу втілював цінності компетентності, елегантності та пристрасті, залишивши важливу спадщину у світі футболу", — йдеться в заяві міланського клубу.

"Бешикташ"

"З великим сумом ми дізналися про смерть нашого колишнього головного тренера, архітектора чемпіонства у наш 100-річний ювілей — Мірчі Луческу. Ми ніколи вас не забудемо, Луческу, спочивайте з миром. Прощавай, Луче", — йдеться в заяві стамбульського клубу.

"Реал" Мадрид

"Реал" Мадрид, його президент та рада директорів висловлюють глибокий жаль у зв'язку зі смертю Мірчі Луческу, який був головним тренером збірних Румунії та Туреччини.

"Реал" Мадрид хоче висловити свої співчуття, а також любов і підтримку його родині, колегам, клубам та всім його близьким.

Мірча Луческу, який тренував численні клуби в різних європейських країнах, пішов із життя у віці 80 років. Спочивайте з миром", — йдеться в заяві мадридського клубу.

Українська асоціація футболу (УАФ)

"На 81-му році життя, після тривалої хвороби серця, не стало Мірчі Луческу — видатного румунського тренера, який близько 20 років працював в Україні.

Луческу очолював донецький "Шахтар" протягом 13 сезонів, встановивши рекорд "гірників" за тривалістю перебування на посаді тренера й кількістю матчів (573). Протягом цього часу "Шахтар" виграв 22 трофеї, зокрема, і Кубок УЄФА 2009 року.

Крім того, Мірча був головним тренером київського "Динамо" у 2020-2023 роках.

На рахунку Луческу дев'ять титулів у чемпіонаті України, сім перемог у Кубку України та вісім — у Суперкубку.

УАФ висловлює співчуття рідним та близьким", — йдеться в заяві УАФ.

Арда Туран

Головний тренер "Шахтаря" Арда Туран також висловився стосовно смерті Луческу.

"Дякуємо вам, Містере, за все цінне, що ви принесли у цю прекрасну гру.

Ваш досвід і ваша мудрість завжди будуть нашим орієнтиром, а ваша спадщина житиме вічно. Нехай ваша душа спочиває з миром", — написав Туран у сторіз Instagram.

Ярослав Ракицький

Колишній захисник "Шахтаря" Ярослав Ракицький теж вшанував пам'ять Луческу.

"Містере, мій найважливіший Містер у житті, найважливіший і головний тренер у кар'єрі, найрідніший наставник, Велика Людина, Ви — частина моєї сім'ї, Містере!

Я вдячний вам за мою футбольну казку, і те, що мав можливість грати за найкращого тренера світу! За віру в мене тоді, коли це було найважливіше. За кожен шанс, за кожну розмову, за кожен урок — не лише у футболі, а й у житті. Ви в моєму серці назавжди!

Мірча Луческу, буду сумувати. Дякую Вам!", — написав Ракицький в Instagram.

В'ячеслав Шевчук

Колишній захисник "Шахтаря" В'ячеслав Шевчук також прокоментував смерть Луческу.

"Пішов із життя Мірча Луческу. Дуже важка новина…

Для мене це людина, яка дала дуже багато — як футболісту і як людині. Саме з ним я провів найкращі роки кар'єри в "Шахтарі", вигравав трофеї та відчував, що таке бути частиною великої команди. Він довіряв, підтримував і завжди вимагав максимуму — і саме це робило нас сильнішими.

Містер вмів бачити в гравцях більше, ніж інші. Він будував не просто команду — він створював сім'ю, де кожен знав свою роль і відповідальність.

Щирі співчуття рідним і близьким Мірчі Луческу. Для мене це велика особиста втрата", — написав Шевчук в Instagram.

Тайсон

Колишній вінгер "Шахтаря" Тайсон теж відреагував на смерть Луческу.

"Містере Мірча, я завжди пам'ятатиму вас за все, що ви зробили для мого життя, і за уроки протягом усієї моєї кар'єри. Ви були для мене як батько. Я завжди пам'ятатиму вас із тією усмішкою на обличчі. Дякую за все, батьку. Дякую, що дозволили мені бути частиною вашої родини протягом стількох років. Я люблю вас, Мірча Луческу. Назавжди в моєму серці", — написав Тайсон в Instagram.

Жуніор Мораєс

Колишній форвард "Динамо" та "Шахтаря" Жуніор Мораєс також відреагував на смерть Луческу.

"Сьогодні я з великим сумом отримав звістку про смерть Мірчі Луческу.

Видатний тренер, який закарбував своє ім'я в історії українського футболу, а також зробив свій внесок у світовий футбол, працюючи в таких клубах, як "Інтер" Мілан, і пройшовши переможний шлях у "Шахтарі", де він здобув незліченну кількість титулів протягом більш ніж десятиліття.

Я мав нагоду перетинатися з ним під час своєї кар'єри в Україні. Навіть не працюючи разом, між нами завжди існували відносини поваги, захоплення та близькості. Він виявляв величезну симпатію до моєї гри — про це мені завжди переказували інші гравці, і я дуже ціную це.

Протягом років були спроби попрацювати разом, але, на жаль, це так і не реалізувалося. Залишається сум через те, що не вдалося прожити це на полі, але також і вдячність за всю ту увагу та зв'язок, які ми вибудували за цей час.

Сьогодні, окрім болю втрати, залишається і жаль за планами, які вже неможливо здійснити, як-от бажання бути поруч, послухати його історії наживо та зафіксувати його такий переможний шлях у футболі. Спочивайте з миром, професоре. Ваша історія ніколи не буде забута", — написав Мораєс в Instagram.

Дієго Сімеоне

Головний тренер мадридського "Атлетіко" Дієго Сімеоне також прокоментував смерть Луческу, який був його тренером спочатку в "Пізі", а згодом і в "Інтері".

"У мене залишаться найкращі спогади, висловлюю співчуття родині. Пам'ятаю його ще в "Пізі", коли я тільки починав робити свої перші кроки — він запрошував мене їсти до себе додому, оберігав мене, бо я був ще зовсім хлопчиною.

У мене чудові спогади про нього як про людину та як про тренера. Його цифри говорять самі за себе. Потім він був моїм тренером в "Інтері" — це був не найкращий період, але він завжди залишався дуже щирим, скромним і людиною з великим серцем", — цитує Сімеоне Sky Sport Italia.

Алекс Тейшейра

Колишній півзахисник "Шахтаря" Алекс Тейшейра також прокоментував новину про смерть Луческу.

"З великим сумом ми прощаємося з вами сьогодні, Містере! І я буду вічно вдячний за все, чому навчився і як подорослішав з вами як з тренером, наче з батьком і другом! Дякую за все! Спочивайте з миром!" — написав Тейшейра в Instagram.

Фернандінью

Колишній півзахисник "Шахтаря" Фернандінью також відреагував на смерть Луческу.

"Спочивайте з миром, Містере", — написав Фернандінью в Instagram.

Нагадаємо, що 29 березня Мірчу Луческу госпіталізували після того, як він знепритомнів під час тренування збірної Румунії.

Тренера мали виписати в п’ятницю, 3 квітня, але в нього стався серцевий напад.

Далі стало відомо, що Луческу залишив посаду головного тренера збірної Румунії

У ніч з суботи на неділю Луческу було переведено до реанімації, у стані коми, підтримуючи його апаратами. У легендарного тренера виявили два смертельно небезпечні захворювання серця.

Родина терміново зібралася в Бухаресті та була поруч з ним в останні хвилини його життя.