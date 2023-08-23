Футзальна збірна України серед гравців із вадами зору тріумфувала на Всесвітніх іграх-2023

У фіналі "синьо-жовті" у додатковий час обіграли Англію.

Збірна України з футзалу серед спортсменів із вадами зору стала переможцем Всесвітніх ігор-2023, які відбулися у Бірмінгемі (Велика Британія).

У фінальному поєдинку наша команда у додатковий час здолала збірну Англії з рахунком 4:3 .

Бронзові нагороди здобула Іспанія, яка в матчі за "бронзу" розгромила Японію з рахунком 9:0.

Найкращим гравцем турніру було визнано українця Вадима Швеця, який забив вирішальний гол у фіналі.

Голкіпер збірної України Роман Скотніков став найкращим воротарем турніру.

Збірна України з футзалу серед гравців із порушеннями зору завоювала свій четвертий планетарний трофей. Раніше "синьо-жовті ставали чемпіонами світу 2015-го, 2017-го та 2019-го року

Раніше повідомлялося, що українка здобула титул найсильнішої жінки планети.

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