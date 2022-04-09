"Фюрер" Путін з петлею на шиї: ультрас "Легії" розгорнули промовистий банер на підтримку України (фото, відео)

"Фюрер" Путін з петлею на шиї: ультрас "Легії" розгорнули промовистий банер на підтримку України (фото, відео)

Польські фанати передали побажання президенту країни-агресорки.

У суботу, 9 квітня, під час матчу 28-го туру чемпіонату Польщі між "Лехом" та "Легією" фанати гостей на початку матчу вивісили банер на підтримку України.

На величезному полотні зобразили президента країни-агресорки Володимира Путіна у футболці московського "Спартака" та з петлею на шиї.

Les ultras du Legia viennent de sortir un tifo de Vladimir Putin vêtu du maillot du Spartak et au bout d’une corde #LPOLEG pic.twitter.com/DcPvXlbdyb — & (@FootPolak) April 9, 2022

Також увесь матч вболівальники скандували вже звичну фразу: "Ruska kurwa".

Зазначимо, що за "Легію" грає українець Ігор Харатін та орендований у "Динамо" Беньямін Вербіч. Вони вийшли на поле у другому таймі. За "Лех" з перших хвилин вийшов орендований у "Динамо" Томаш Кендзьора.

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