"Галичанка" у неймовірному матчі наблизилася до фіналу Європейського кубка (відео)

"Галичанка" у неймовірному матчі наблизилася до фіналу Європейського кубка (відео)

Львівська команда перемогла у першому поєдинку півфіналу.

У суботу, 26 березня, львівська "Галичанка" зустрілася з іспанським клубом "Рокаса Гран Канарія" в рамках півфіналу Європейського кубка з гандболу. Зустріч завершилася мінімальною перемогою українок - 20:19.

Весь матч команди йшли врівень. Наприкінці гри українська команда не реалізувала кілька вигідних моментів та мало не програла матч, поступаючись 17:19. Проте на останніх хвилинах львівські гандболістки зрівняли рахунок у матчі, а за 12 секунд до кінця вирвали перемогу, коли Тетяна Поляк вдало виконала семиметровий штрафний кидок.

Найкращими бомбардирами у "Галичанки" стали Мар'яна Маркевич, Марина Коновалова та Тетяна Поляк, які закинули по 4 м'ячі.

Відео гри "Галичанка" - "Рокаса Гран Канарія"

Матч у відповідь відбудеться за тиждень, 3 квітня, в Іспанії.

Читайте також:

Після трьох тижнів під обстрілами: українські фігуристи емоційно виступили на ЧС із фігурного катання (відео)

Біженка з України виграла марафон у Єрусалимі

Українка Костевич здобула "золото" чемпіонату Європи з кульової стрільби