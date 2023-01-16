Ганьба на Australian Open: фанати прийшли на матч українки з прапором РФ і обличчям Путіна на футболці

Посол України в Австралії вже засудив огидний вчинок.

Обурливим інцидентом ознаменувався матч першого кола Australian Open між українкою Катериною Байндль та росіянкою Каміллою Рахімовою.

Група уболівальників на трибунах підтримувала тенісистку країни-агресорки з прапором РФ і зображенням кремлівського диктатора Володимира Путіна на футболці.

Фото: Associated Press

Раніше організатори першого турніру "Великого шолома" сезону-2023 допустили до змагань гравців з Росії та Білорусі, проте тільки в нейтральному статусі: без прапорів, гімнів та іншої національної символіки.

Посол України в Австралії Василь Мірошниченко вже відреагував на кричущий випадок у Twitter і зажадав пояснень від організаторів турніру.

"Я рішуче засуджую публічне демонстрування російського прапора під час сьогоднішньої гри української тенісистки Катерини Байндль на Australian Open. Я закликаю Tennis Australia негайно застосувати свою політику "нейтрального прапора", – написав Мірошниченко.

I strongly condemn the public display of the Russian flag during the game of the Ukrainian tennis player Kateryna Baindl at the Australian Open today. I call on Tennis Australia to immediately enforce its “neutral flag” policy. @TennisAustralia @AustralianOpen pic.twitter.com/zw8pLN4FIF — Vasyl Myroshnychenko (@AmbVasyl) January 16, 2023

Сам матч завершився перемогою українки. Катерина взяла гору над росіянкою за три сети – 5:7, 7:6, 1:6.

Додамо, що раніше, попри заборону символіки РФ і Білорусі на міжнародних турнірах, окремим уболівальникам все одно вдавалося приносити прапори країн-агресорок на трибуни. Зокрема, подібне траплялося на змаганнях у Белграді.

Крім того, в серпні минулого року скандал вже з українським прапором стався на турнірі в американському Цинциннаті. Після скарги російських тенісисток уболівальницю із синьо-жовтим стягом змушували залишити трибуни.

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