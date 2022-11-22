Ганьба на чемпіонаті світу-2022: уболівальникам покажуть льодове шоу дружини Пєскова

Організатори Чемпіонату світу з футболу 2022 року ухвалили скандальне рішення. У фан-зоні під час турніру будуть виступати російські фігуристи.

Про це пише пропагандистський Р-Спорт.

Зазначається, що державний балет на льоду Санкт-Петербурга до початку грудня щодня даватиме виставу "Лебедине озеро" в льодовому театрі на території фан-зони в місті Лусаїлі.

Крім цього, з 1 по 10 грудня там відбудуться покази мюзиклу на льоду дружини Пєскова Тетяни Навки "Спляча красуня. Легенда двох королівств", а потім до середини грудня знову йтиме "Лебедине озеро".

Нагадаємо, що Мундіаль, який стартував кілька днів тому, вже ознаменувався скандалом. Збірну Бельгії зобов'язали змінити виїзний комплект форми, в якому вона збиралася виступати на ЧС-2022.

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