"Ганьбить бокс": тимчасовий чемпіон світу в надважкій вазі розніс Ф'юрі за відмову від бою з Усиком

Срібний призер Олімпіади-2008 і тимчасовий чемпіон світу за версією WBO в надважкій вазі Чжан Чжилей жорстко висловився на адресу володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі.

Китайський надважковаговик розкритикував рішення "Циганського короля" провести виставковий бій з колишнім чемпіоном UFC у важкому дивізіоні Френсісом Нганну.

Чжилей зазначив, що Ф'юрі уникає сильних опонентів і таким чином ганьбить професійний бокс.

"Моя команда вела переговори з командою Тайсона Ф'юрі, ми були дуже близькі до того, щоб провести цей бій до того, як була активована опція про реванш із Джойсом. Я вірю, що бій із Ф'юрі відбудеться, так чи інакше.

Якщо подивитися на Тайсона Ф'юрі, то він відмовився від бою з Джошуа, відмовився від бою з Усиком. Він вибрав бій із людиною, яка ніколи раніше не виходила на боксерський ринг. Нганну – новачок, він тільки починає професійну кар'єру. Так, він чемпіон UFC, і я його поважаю, але коли справа доходить до рингу, це зовсім інша історія... Так що Тайсон Ф'юрі, на мій погляд, ганьбить бокс. Ганьба йому", – сказав Чжилей в інтерв'ю Standard Sport.

Нагадаємо, 29 квітня Усик та Ф'юрі повинні були битися на стадіоні "Вемблі" в Лондоні за звання абсолютного чемпіона світу, але сторони не змогли погодити умови контракту на поєдинок, через що його було скасовано.

Після цього команда українця розпочала переговори про бій з обов'язковим претендентом на титул WBA британцем Даніелем Дюбуа. Поєдинок Усик – Дюбуа відбудеться 26 серпня у Вроцлаві.

Своєю чергою, Ф'юрі 28 жовтня у Саудівській Аравії проведе виставковий бій проти колишнього чемпіона UFC Френсіса Нганну.

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