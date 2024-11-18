Ганебне рішення: футболіст-зрадник Тимощук виграв суд в Лозанні проти УАФ

Спортивний арбітражний суд (CAS) в Лозанні задовільнив апеляцію колишнього капітана збірної України з футболу Анатолія Тимощука проти Української асоціації футболу (УАФ), яка викреслила його з історії українського футболу.

Про це повідомляє Tribuna.com.

11 березня 2022 року Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ ухвалив рішення покарати Тимощука, який після початку повномасштабної війни Росії проти України не припинив працювати у тренерському штабі пітерського "Зеніта" та жодним чином не засудив дії держави-терористки.

Анатолія позбавили всіх титулів, нагород, почесних звань, тренерської ліцензії та довічно заборонили займатися футбольною діяльністю на території України.

Тимощук намагався оскаржити позбавлення його футбольних регалій в Апеляційному комітеті УАФ, але зазнав невдачі. Після цього він звернувся до CAS, який тепер скасував рішення українських футбольних інстанцій.

Своє рішення CAS аргументував тим, що, на його думку, в період від початку повномасштабного вторгнення до 11 березня 2022 року Анатолій не здійснив жодних дій, які могли б бути підставою для застосування до нього санкцій.

В Українській асоціації футболу для Tribuna.com вже прокоментували ганебне рішення CAS щодо Тимощука.

"УАФ справді вже отримала рішення від CAS. На жаль, до цієї справи європейці підійшли максимально формально та підтвердили часткове нерозуміння реалій, в яких ми живемо. Позиція української футбольної спільноти однозначна та не змінювалась ніколи. Таким як Тимощук не місце в українському футболі", – заявили в УАФ.

Нагадаємо, Тимощук був рекордсменом за кількістю зіграних матчів за збірну України – 144 поєдинки у синьо-жовтій футболці.

У січні 2023 року Рада національної безпеки і оборони України запровадила персональні санкції проти Тимощука терміном на 10 років. Йому заборонили в'їзд до України. Також він позбавлений усіх державних нагород, не має права на отримання у власність земельних ділянок, блоковано всі його активи – фінанси, рухоме та нерухоме майно.

У вересні 2024 року Тимощук передав футболку "Зеніту" зі своїм автографом на аукціон для допомоги Курській області, де зараз триває операція ЗСУ.

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