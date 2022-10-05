Ганебне рішення: Міжнародна федерація боксу повернула до змагань Росію та Білорусь

Міжнародна федерація боксу (IBA) скасувала санкції проти спортсменів країн-агресорок, що були впроваджені у відповідь на повномасштабну війну, яку РФ за сприяння Білорусі розв'язала проти України.

Міжнародна федерація боксу (IBA) допустила спортсменів із РФ та Білорусі до міжнародних турнірів, незважаючи на повномасштабне вторгнення російських військ до України.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Після початку повномасштабної війни, яку Росія 24 лютого 2022 року за підтримки Білорусі розв'язала проти України, спортсменів країн-агресорок відсторонили від участі в змаганнях під егідою IBA. Проте наприкінці вересня російський керівник Міжнародної асоціації боксу Умар Кремльов закликав повернути до змагань росіян і білорусів.

Тепер же Рада директорів IBA ухвалила рішення скасувати санкції проти РФ і Білорусі. Ба більше, представники країн-агресорок зможуть виступати під прапорами своїх країн, а в разі їхніх перемог звучатимуть державні гімни.

Окрім спортсменів, до змагань також допускатимуть і російських та білоруських офіційних осіб, зокрема суддів.

Нагадаємо, нещодавно IBA заборонила українській збірній виступати на юнацькому чемпіонаті Європи під прапором України, змусивши їх виходити в ринг винятково під прапором IBA. Через це наші боксери влаштували протест і взагалі відмовилися виходити в ринг. Після гучного скандалу юніорська збірна України з боксу ухвалила рішення негайно залишити континентальну першість, що триває в італійському Монтезільвано.

Пізніше IBA заявила, що попри усунення Федерації боксу України спортсмени національної команди зможуть виступати під синьо-жовтим прапором та використовувати державну символіку. Водночас вони не матимуть права змагатися під назвою "Україна": офіційно вони представлятимуть "Українську збірну IBA" (IBA Ukrainian Team).

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