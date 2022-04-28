Ганебне рішення: російським та білоруським дозволять виступити на Roland Garros

Ганебне рішення: російським та білоруським дозволять виступити на Roland Garros

Організатори Roland Garros не планують усувати від участі у турнірі представників росії та білорусії.

На Відкритому чемпіонаті Франції будуть дотримуватися принципу "строгого нейтралітету" і не підуть за прикладом Wimbledon, де вирішили не допустити до змагання росіян і білорусів.

Про це повідомляє RMC Sport.

Зазначається, що у Франції російські та білоруські тенісисти виступатимуть під нейтральним прапором.

Також гімн Росії та Білорусі не можна буде включати, якщо будь-який тенісист із цих країн виграє чоловічу чи жіночу сітку турніру.

Roland Garros у 2022 році відбудеться з 22 травня до 6 червня.

Нагадаємо, що Норвегія, Швеція, Фінляндія та Ісландія підтримали рішення організаторів Wimbledon-2022 про відсторонення російських і білоруських тенісистів від участі в турнірі.

Сергій Стаховський про відсторонення Росії та Білорусі від участі у "Вімблдоні"

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