Ганебне рішення: російським та білоруським дозволять виступити на Roland Garros

Організатори Roland Garros не планують усувати від участі у турнірі представників росії та білорусії.
На Відкритому чемпіонаті Франції будуть дотримуватися принципу "строгого нейтралітету" і не підуть за прикладом Wimbledon, де вирішили не допустити до змагання росіян і білорусів.
Про це повідомляє RMC Sport.
Зазначається, що у Франції російські та білоруські тенісисти виступатимуть під нейтральним прапором.
Також гімн Росії та Білорусі не можна буде включати, якщо будь-який тенісист із цих країн виграє чоловічу чи жіночу сітку турніру.
Roland Garros у 2022 році відбудеться з 22 травня до 6 червня.
Нагадаємо, що Норвегія, Швеція, Фінляндія та Ісландія підтримали рішення організаторів Wimbledon-2022 про відсторонення російських і білоруських тенісистів від участі в турнірі.
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