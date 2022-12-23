Ганебне рішення: у Росії вперше від 24 лютого відбудеться футбольний турнір під егідою УЄФА

Європейський футбольний союз (УЄФА) збирається провести у Волгограді футбольний турнір серед юнацьких збірних.

Про це повідомляє Російський футбольний союз (РФС).

"У травні 2023 року планується проведення міжнародного турніру розвитку УЄФА для юнацьких збірних команд у Волгограді. Домовленості щодо проведення турніру було досягнуто з УЄФА кілька місяців тому", — йдеться у заяві росіян.

Зазначимо, що цей турнір стане першим у країні-агресорці від початку повномасштабного вторгнення до України.

Футбольні змагання, які мають провести у Росії, входять до програми проведення турнірів розвитку УЄФА серед юнаків та дівчат до 16 років.

Ще в перші дні повномасштабного вторгнення російських військ до України УЄФА та ФІФА відсторонили клуби та збірні РФ від участі в турнірах під своєю егідою. Зокрема, російські клуби вигнали з єврокубків, а збірну РФ виключили з плейоф відбору на Чемпіонат світу-2022.

Згодом УЄФА подовжив "бан" клубам і збірним РФ, заборонивши росіянам брати участь у змаганнях і в сезоні-2022/23. Водночас зазначимо, що Росію досі не виключили з УЄФА та ФІФА.

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