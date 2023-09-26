Ганебне рішення: УЄФА офіційно повернув юнацькі російські команди до міжнародних змагань

Європейський футбольний союз (УЄФА) повернув російські команди у віковій категорії U-17 на міжнародну арену.

Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

Виконком УЄФА ухвалив рішення, що російські команди неповнолітніх гравців (як юнаків, так і дівчат) будуть допущені до змагань цього сезону, навіть якщо раніше відбулося жеребкування.

Усі матчі команд РФ проводитимуться за кордоном. Вони братимуть участь у нейтральному статусі, без прапора країни, гімну та національної ігрової форми.

Також Виконавчий комітет УЄФА знову засудив вторгнення російських військ до України і підтвердив, що інші клуби та збірні РФ будуть відсторонені до завершення війни в Україні.

Відсторонення Росії від міжнародного футболу: що відомо

У відповідь на повномасштабне російське вторгнення до України УЄФА та ФІФА відсторонили клуби та збірні РФ від участі в турнірах під своєю егідою.

Російські клуби вигнали з єврокубків, а збірну РФ виключили з плейоф відбору на чемпіонат світу-2022 та не допустили до кваліфікації Євро-2024.

Від 24 лютого 2022 року збірна Росії грала лише товариські зустрічі. Суперниками національної команди країни-терористки були Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан, Іран, Ірак, Єгипет U-23 і Катар.

Крім того, офіційних осіб із країни-агресорки не допускали працювати на міжнародних матчах. Однак у вересні 2023 року УЄФА призначив росіську бригаду арбітринь на чолі з Вірою Опєйкіною на поєдинок жіночої Ліги націй між збірними Вірменії та Казахстану.

Після цього Українська асоціація футболу (УАФ) висловила протест УЄФА та закликала не допускати представників держави-терористки на міжнародну арену.

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