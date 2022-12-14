Ганебне рішення: WBA відновила в рейтингах російських і білоруських боксерів

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) вирішила поновити російських та білоруських боксерів у своїх рейтингах.

Про це йдеться на офіційному сайті організаії.

Рішення про відновлення російських та білоруських боксерів було ухвалено після тривалого обговорення на засіданні асоціації 11 грудня в Орландо.

"Спортсмени з цієї країни не є військовими чи членами уряду, тому не мають жодного відношення до війни проти України чи будь-якого поточного конфлікту", – йдеться у повідомленні.

Однак, у релізі WBA також сказано, що будь-який боєць, який висловить підтримку війні рф проти України або візьме в ній участь, "буде негайно усунений".

WBA виключила боксерів з рф та білорусі зі своїх рейтингів у березні цього року.

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