Ганебний антирекорд: "Динамо" та "Шахтар" не забили жодного голу за половину групового етапу в Лізі чемпіонів

Ганебний антирекорд: "Динамо" та "Шахтар" не забили жодного голу за половину групового етапу в Лізі чемпіонів

І це разом із цим, що вони пропустили 13 м'ячів.

Шаленим провалом наразі складається кампанія Ліги чемпіонів-2021/22 для київського "Динамо" та донецького "Шахтаря".

Так, українські гранди в рамках найпрестижнішого клубного турніру Європи не спромоглися бодай на один забитий м'яч на двох у перших трьох турах групової стадії. Подібний показник став антирекордом для команд у цих змаганнях.

Зазначимо, що після проходження екватору групи "біло-сині" та "гірники" набрали лише по одному заліковому очку. Кияни вдома звели внічию матч проти португальської "Бенфіки" (0:0), а "Шахтар" розписав мирову з міланським "Інтером" (0:0). Це також сталося в рамках домашньої гри.

Щодо інших результатів, то в інших двох іграх "Динамо" розгромно програло мюнхенській "Баварії" (0:5) та мінімально поступилося іспанській "Барселоні" (0:1). "Гірники", своєю чергою, сенсаційно програли молдавському "Шерифу" (0:2) та були биті мадридським "Реалом" (0:5). Таким чином, "Динамо" та "Шахтар" на двох пропустили 13 голів за шість ігор у групі Ліги чемпіонів.

Ще однією командою, яка не забивала в цьогорічній кампанії турніру, є шведський "Мальме";

Після трьох турів українські клуби замикають свої квартети;

У 4-му турі Ліги чемпіонів "Динамо" прийме "Барселону" (2 листопада), а "Шахтар" вирушить у гості до "Реала" (3 листопада).

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