"Ганебний день для тенісу": Стаховський обурився рішенням позбавити Wimbledon рейтингових очок

Колишня перша ракетка України Сергій Стаховський відреагував на позбавлення Wimbledon-2022 рейтингових очок через відсторонення російських та білоруських гравців.

Сергій Стаховський засудив скандальне рішення ATP, WTA та ITF. За його словами, своєю позицією тенісні організації фактично "стали на бік загарбників та вбивць".

"Сказати, що я розчарований в ATP, було б применшенням. Ніколи б не подумав, що хтось може стати на бік загарбників та вбивць. Але мені здається, що навіть моїм товаришам за грою шкода загарбників та колабораціоністів із Росії та Білорусі.

Їхні гравці за 85 днів так і не змогли виступити з чітким меседжем про засудження вторгнення до України. Це ганебний день для тенісу", - написав Стаховський на своїй сторінці в Twitter.

Раніше рішення про про позбавлення Wimbledon рейтингових очок засудив український тенісист Олександр Долгополов. У себе в Twitter він написав, що тенісний світ більше переймається санкціями проти російських гравців, ніж смертями та жахіттями, які переживає український народ через вторгнення РФ.

Своєю чергою, організатори Wimbledon-2022 вже відреагували на кричущий вердикт ATP, WTA та ITF та заявили, що ухвалили "єдине правильне рішення" щодо російських і білоруських тенісистів.

Олександр Довгополов про початок війни та відсторонення росіян від турнірів великого тенісу

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