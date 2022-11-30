Ганебний вчинок: на юніорському турнірі в академії Надаля пролунав гімн країни-агресорки (відео)

На юніорському тенісному турнірі Ten Pro в академії зіркового іспанського тенісистка Рафаеля Надаля відбувся скандал. Під час церемонії відкриття організатори увімкнули російський гімн.

На відео, опублікованому Telegram-каналом порталу "Великий теніс України", чути, як росіяни, що перебували на трибунах, були цим приємно вражені.

Зазначимо, що тур Ten Pro не перебуває під егідою міжнародних тенісних асоціацій, які застосували санкції до росіян у вигляді заборони використовувати гімн та прапор.

Засновником туру Ten Pro є серб Горан Новакович, змагання серед юніорів протягом року відбуваються у різних відомих академіях: академіях Надаля, Муратоглу, Клейстерс, IMG та інших. Повідомляється, що учасники туру можуть заробити очки в рейтинг UTR.

Нагадаємо, що російська тенісистка, яка публічно підтримала війну, знялася з матчу проти українок після скандалу.

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