Гармаш перебрався до клубу УПЛ – ексгравця "Динамо" оригінально презентували в McDonald's (відео)

Харківський "Металіст 1925" оголосив про підписання колишнього півзахисника київського "Динамо" та збірної України Дениса Гармаша.

Контракт 33-річного футболіста з харків'янами розрахований на 1,5 року – до літа 2025-го.

Фінансові умови не розголошуються. За "Металіст 1925" він виступатиме під 19-м номером.

Харківський клуб оригінально представив новачка, опублікувавши дотепний ролик у соцмережах. На відео Гармаш підписує контракт з "Металістом 1925" у ресторані швидкого харчування McDonald's.

У такий спосіб "Металіст 1925" цікаво обіграв той факт, що раніше Денис спростосував чутки, що розірвав контракт із хорватським "Осієком": "Ні, я не розірвав контракт! Перебуваю тут. У McDonald's їм зараз. Поки що немає ясності", – раніше відповів Гармаш.

У ролику після цієї фрази хавбек доїв бургер, після чого одразу підписав контракт з харків'янами: "А тепер і контракт можна підписувати", – говорить Денис на кумедному відео.

Зазначимо, що Гармаш достроково розірвав контракт з "Осієком", куди перейшов у вересні минулого року вільним агентом. Перед цим він домовився про розірвання своєї угоди з "Динамо".

Цього сезону Гармаш відіграв лише 4 матчі за "Осієк", сумарно провівши на полі 167 хвилин. Результативними діями український футболіст не відзначався.

У "Металісті 1925" Денис гратиме під керівництвом нового головного тренера Віктора Скрипника. На зимову перерву харківський колектив вирушив на 12-му місці в УПЛ, набравши 15 очок після 17 зіграних матчів.

Нагадаємо, Гармаш виступав за "Динамо" від 2007 до 2023 року. У складі "біло-синіх" він провів 238 матчів в УПЛ (забив 34 голи), 27 ігор у Кубку України (8 голів), 7 – у Суперкубку (1 гол).

Разом з киянами Денис тричі став чемпіоном України (2015, 2016, 2021), тричі – володарем Кубка України (2014, 2015, 2021) та 4 рази – володарем Суперкубка України (2011, 2016, 2018, 2019).

Від 2011 до 2021 року Гармаш викликався до збірної України. За національну команду він зіграв 31 матч і забив два голи.

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