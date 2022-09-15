Гармаш - у старті: "Динамо" оголосило склад на другий матч у Лізі Європи

Став відомий стартовий склад київського "Динамо" на поєдинок 2-го туру групової стадії Ліги Європи проти кіпрського АЕКа з міста Ларнака.

Київське "Динамо" оголосило стартовий склад на поєдинок 2-го туру групової стадії Ліги Європи сезону-2022/23 проти кіпрського АЕКа з міста Ларнака.

"Динамо": Бойко, Кендзьора, Забарний, Сирота, Дубінчак, Сидорчук, Андрієвський, Циганков, Буяльський, Кабаєв, Гармаш

АЕК Ларнака: Піріч, Кіпрос, Мілічевіч, Томовіч, Гарсія, Момос, Понс, Альтман, Трічковскі, Дьюрчо, Олатунджі

Через повномасштабне вторгнення РФ до України номінально домашній для киян поєдинок відбудеться в польському Кракові на стадіоні футбольного клубу "Краковія".

Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція гри доступна на нашому сайті.

В іншому матчі групи B французький "Ренн" прийматиме турецький "Фенербахче". Ця зустріч також розпочнеться 15 вересня о 22:00 за київським часом.

Поєдинки 3-го туру групового етапу ЛЄ відбудуться 6 жовтня: "Ренн" - "Динамо", "Фенербахче" - АЕК Ларнака.

Зазначимо, що в стартовому турі групового раунду другого за престижністю єврокубку "Динамо" в Стамбулі програло "Фенербахче" з рахунком 2:1. Своєю чергою, АЕК Ларнака вдома поступився "Ренну" - 1:2.

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