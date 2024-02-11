Гарматний гол Малиновського не допоміг "Дженоа" уникнути розгрому від "Аталанти" у Серії А (відео)

Руслан Малиновський красивим ударом вразив ворота своєї колишньої команди, але "грифони" все одно програли.

"Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського вдома розгромно поступилася "Аталанті" в матчі 24-го туру італійської Серії А. Поєдинок на "Стадіо Луїджі Ферраріс" у Генуї завершився з рахунком 1:4 .

Перший тайм зустрічі залишився за "бергамасками", яких на 22-й хвилині вивів уперед Шарль де Кетеларе.

На початку другого тайму "грифони" відігралися – Малиновський на 51-й хвилині обігрався з партнером і забив гарматним ударом з-за меж штрафного майданчика у ближню "дев'ятку".

Гол 30-річний українець не святкував, адже вразив ворота своєї колишньої команди, за яку виступав від 2019 до 2023 року.

Для Малиновського це третій гол за 21 поєдинок поточного розіграшу чемпіонату Італії. Також на його рахунку один асист.

Незважаючи на гол українця, набрати очки в матчі з "Аталантою" генуезькій команді не вдалося. До фінального свистка підопічні Джан П'єро Гасперіні відправили у ворота "Дженоа" ще три м'ячі.

На 55-й хвилині Тен Копмайнерс вдруге в цьому поєдинку вивів "Богиню" вперед, а ще два голи гості забили в компенсований час – на 90+10-й хвилині відзначився Давіде Дзаппакоста, а через три хвилини крапку в цій грі поставив Ель-Білаль Туре.

Зазначимо, що Малиновський вийшов на поле у стартовому складі "Дженоа" та відіграв повний матч.

Огляд матчу "Дженоа" – "Аталанта"

Після цього матчу "Дженоа" (29 очок) посідає 12-те місце у Серії А. "Аталанта" (42 бали) розташовується на четвертій позиції.

У наступному турі підопічні Альберто Джилардіно 17 лютого на виїзді зустрінуться з "Наполі", а "бергамаски" того ж дня приймуть "Сассуоло".

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