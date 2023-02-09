Гарматний гол Малиновського приніс "Марселю" перемогу над ПСЖ в Кубку Франції: відео шедевра

Український півзахисник "Марселя" Руслан Малиновський відзначився голом у домашньому матчі 1/8 фіналу Кубка Франції проти ПСЖ.

29-річний українець вийшов на поле з перших хвилин. У першому таймі команди обмінялися голами. На 31-й хвилині господарів вивів уперед Алексіс Санчес, який реалізував пенальті. А просто перед перервою статус-кво відновив захисник парижан Серхіо Рамос.

У другій половині зустрічі "Марселю" вдалося вирвати перемогу. Вирішальний м'яч на 57-й хвилині забив саме Малиновський. Український футболіст потужним ударом з лінії штрафного майданчика відправив м'яч під поперечину.

Відео гола Малиновського

Зазначимо, що для Малиновського це вже другий гол за "Марсель" після зимового трансферу з італійської "Аталанти". У попередньому матчі чемпіонату Франції він вразив ворота "Ніцци".

Руслан провів на полі повний матч проти ПСЖ. Поєдинок завершився перемогою "провансальців" з рахунком 2:1 .

Таким чином, "Марсель" пробився до чвертьфіналу Кубка Франції, а ПСЖ другий сезон поспіль вилетів з турнірі на стадії 1/8 фіналу.

До 1/4 фіналу національного кубка також вийшли "Нант", "Аннесі", "Родез", "Гренобль", "Тулуза" та "Ліон". Ще одним чвертьфіналістом стане переможець матчу "Лор'ян" – "Ланс", який відбудеться 9 лютого.

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