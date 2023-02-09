Гарматний гол Малиновського приніс "Марселю" перемогу над ПСЖ в Кубку Франції: відео шедевра

Українець допоміг "провансальцям" вийти до чвертьфіналу турніру.
Український півзахисник "Марселя" Руслан Малиновський відзначився голом у домашньому матчі 1/8 фіналу Кубка Франції проти ПСЖ.
29-річний українець вийшов на поле з перших хвилин. У першому таймі команди обмінялися голами. На 31-й хвилині господарів вивів уперед Алексіс Санчес, який реалізував пенальті. А просто перед перервою статус-кво відновив захисник парижан Серхіо Рамос.
У другій половині зустрічі "Марселю" вдалося вирвати перемогу. Вирішальний м'яч на 57-й хвилині забив саме Малиновський. Український футболіст потужним ударом з лінії штрафного майданчика відправив м'яч під поперечину.
Відео гола Малиновського
@malinovskyi18— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 8, 2023
Le résumé de ce #OMPSG de folie disponible https://t.co/WZ6adxwzz4 pic.twitter.com/mCeGx3ZLij
Зазначимо, що для Малиновського це вже другий гол за "Марсель" після зимового трансферу з італійської "Аталанти". У попередньому матчі чемпіонату Франції він вразив ворота "Ніцци".
Руслан провів на полі повний матч проти ПСЖ. Поєдинок завершився перемогою "провансальців" з рахунком 2:1.
Таким чином, "Марсель" пробився до чвертьфіналу Кубка Франції, а ПСЖ другий сезон поспіль вилетів з турнірі на стадії 1/8 фіналу.
До 1/4 фіналу національного кубка також вийшли "Нант", "Аннесі", "Родез", "Гренобль", "Тулуза" та "Ліон". Ще одним чвертьфіналістом стане переможець матчу "Лор'ян" – "Ланс", який відбудеться 9 лютого.
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