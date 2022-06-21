Гарматний удар Малиновського опинився в списку найкращих голів минулого сезону в Серії А: відео

Український футболіст "Аталанти" Руслан Малиновський став автором одного з найкрасивіших м'ячів у Чемпіонаті Італії за підсумками сезону-2021/22.

Так, 29-річний гравець "бергамасків" потрапив до цього переліку завдяки потужному, а головне - точному, удару в поєдинку 25-го туру Серії А проти туринського "Ювентуса".

Зазначимо, що це взяття воріт сталося на 76 хвилині. Отримавши пас від одноклубника під час розіграшу штрафного, Малиновський ударом метрів з 25 поклав ігрове знаряддя точно у верхній кут голкіпера "старої синьйори".

Найкращим голом минулого розіграшу Чемпіонату Італії визнано м'яч захисника "Мілана" Тео Ернандеса у грі з "Аталантою".

До вашої уваги відео всіх найкращих голів минулого сезону в Серії А. М'яч Малиновського можна переглянути, починаючи від 5:50.

Додамо, що цього сезону на рахунку Малиновського 41 поєдинок у всіх турнірах, десять забитих голів та шість асистів. Зокрема, Руслан взяв участь у 30 іграх Серії А, відзначився шістьма м'ячами та чотирма результативними передачами. "Аталанта" завершила сезон у Серії А на восьмій сходинці.