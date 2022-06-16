Гармату українця Соболя визнали найкращим голом сезону в "Брюгге": відео шедевру

Український футболіст Едуард Соболь став автором найкращого голу в складі "Брюгге" за підсумками сезону-2021/22.

27-річний захисник забив цей м'яч у грі внутрішньої першості з "Сент-Желуазом".

Зазначимо, що саме це взяття воріт виявилося переможним у дуелі. Більш того, це єдиний гол Соболя за підсумками минулого сезону.

До вашої уваги відео шедевру гравця збірної України.

Минулого сезону на рахунку Соболя 32 матчі в усіх турнірах за "Брюгге", один забитий м'яч та чотири результативні передачі;

Саме "Брюгге" став чемпіоном Бельгії за підсумками сезону-2021/22 . Це вже третій поспіль тріумф "чорно-синіх" у рамках розіграшу "Про Ліги". Загалом "Брюгге" виграв чемпіонський титул у 18-й раз в історії;

. Це вже третій поспіль тріумф "чорно-синіх" у рамках розіграшу "Про Ліги". Загалом "Брюгге" виграв чемпіонський титул у 18-й раз в історії; Угода Соболя з чемпіоном країни розрахована до кінця червня 2024 року.

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