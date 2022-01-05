Гарні новини для Миколенка: англійський гранд хоче підписати головного конкурента українця в "Евертоні"

"Іриски" налаштовані продати захисника, який не ужився з головним тренером.

Український новачок "Евертона" Віталій Миколенко може досить швидко позбутися свого потенційно головного суперника в боротьбі за місце у стартовому складі мерсисайдського клубу.

Як повідомляє Sky Sports, французький лівий захисник Люка Дінь взимку може залишити "ірисок". 28-річним ексгравцем каталонської "Барселони" всерйоз цікавиться "Челсі".

"Сині" готові орендувати футболіста, проте "Евертон" наполягає на повноцінному трансфері і хоче виручити за нього 20-25 мільйонів євро. Лондонці розглядають Діня як тимчасову заміну Бену Чілвеллу, який не зіграє до кінця сезону-2021/22 через травму коліна.

Повідомляється, що на Діня також претендують "Ньюкасл" та "Вест Гем" українця Андрія Ярмоленка. У підписанні француза також зацікавлений "Наполі", але італійський клуб згоден лише орендувати гравця з можливістю викупу, що не відповідає вимогам "Евертона".

Дінь перебрався до мерсисайдського клубу з "Барселони" в 2018 році. Після сварки з головним тренером Рафаеле Бенітесом француз втратив місце в основному складі.

Цього сезону Люка зіграв у 15 матчах "ірисок" в усіх турнірах, забив один гол.

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