Гендерний скандал на Кубку Азії: Йорданія вимагає перевірити стать футболістки збірної Ірану

Іранська сторона відкидає звинувачення.

Жіноча збірна Ірану з футболу опинилася в центрі скандалу.

25 вересня іранські футболістки в серії пенальті обіграли команду Йорданії (0:0, пен. 4:2 )в матчі відбіркового турніру Кубка Азії та вийшли до фінальної частини турніру. Проте президент Федерації футболу Йорданії (JFA) Алі бін аль-Хусейн запідозрив суперника в шахрайстві.

Справа в тому, що поєдинок став бенефісом воротарки збірної Ірану - вона не пропустила жодного гола та допомогла своїй команді перемогти. Це стало приводом для підозри з боку Йорданії - там звернулися до Азійської футбольної конфедерації (АФК) з проханням перевірити стать голкіперки Ірану.

"Зважаючи на докази, представлені JFA, та враховуючи важливість цього змагання, ми просимо АФК ініціювати прозоре та чітке розслідування, яке проведуть медичні експерти.

Потрібно з'ясувати, чи має право цей гравець та інші члени команди виступати з огляду на те, що жіноча збірна Ірану має історію гендерних проблем і допінгу", - йдеться у листі аль-Хусейна.

No relevance to previous tweets but it’s a very serious issue if true. Please wake up @theafcdotcom pic.twitter.com/egk678CXCX — Ali Al Hussein (@AliBinAlHussein) November 13, 2021

Ім’я футболістки, стать якої поставили під сумнів, не розголошується. Іранська сторона вже відреагувала на звинувачення, назвавши їх "небажанням змиритися з поразкою". Тренерка Ірану стверджує, що всі її підопічні успішно пройшли обстеження на гормони та рівень тестостерону.

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