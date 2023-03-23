Генеральна репетиція перед Англією: збірна України обіграла "Брентфорд" у товариському матчі

Збірна України перемогла молодіжний склад "Брентфорда" у контрольному спарингу на тренувальній базі англійського клубу. Зустріч завершилася з рахунком 0:2 на користь "синьо-жовтих".

Товариський матч відбувся ввечері 23 березня за зачиненими дверима, без представників ЗМІ та вболівальників.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, за українську збірну на 22-й хвилині забив Олександр Сваток, а на 65-й хвилині перевагу "синьо-жовтих" закріпив Георгій Судаков.

Зазначимо, що це була перша гра на посаді виконувача обов'язків головного тренера збірної України для Руслана Ротаня, який змінив біля керма національної команди Олександра Петракова.

У неділю, 26 березня, збірна України в стартовому матчі відбору на Євро-2024 зіграє проти Англії. Поєдинок відбудеться в Лондоні на стадіоні "Вемблі", початок – о 19:00 за київським часом. Онлайн-трансляція зустрічі буде доступна на нашому сайті.

Нагадаємо, суперниками збірної України у відборі на Євро-2024 стали Італія, Англія, Північна Македонія та Мальта.

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