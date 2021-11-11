Генеральна репетиція перед боснійцями: збірна України не подужала Болгарію в матчі з трьома скасованими голами

Генеральна репетиція перед боснійцями: збірна України не подужала Болгарію в матчі з трьома скасованими голами

Три забиті м'ячі "синьо-жовтих" справедливо не були зараховані через офсайд.

Збірна України зіграла внічию проти національної команди Болгарії в товариському матчі на стадіоні "Чорноморець" в Одесі - 1:1 .

У першій половині зустрічі "синьо-жовті" володіли територіальною перевагою та створили вдосталь моментів, але реалізувати жодного з них не зуміли. Найкращий шанс відкрити рахунок на 14-й хвилині мав Артем Довбик - форвард "Дніпра-1" відправив м'яч у сітку після прострілу Олександра Тимчика, проте арбітр не зарахував гол через положення поза грою.

Своєю чергою, болгари використали свій єдиний шанс - Микола Матвієнко невдало вибив м'яч від своїх воріт, а Радослав Кірілов виграв боротьбу в Олександра Тимчика і пробив повз Георгія Бущана.

На 80-й хвилині красивим дальній ударом зрівняв рахунок Тарас Степаненко, який вийшов на поле після першого тайму.

Варто зазначити, що команда Олександра Петракова в другому таймі повинна була забивати далеко не раз, і не двічі. Лише Андрій Ярмоленко двічі відправляв м'яч у сітку воріт болгар, але робив це з офсайду.

Крім того, Олександр Зінченко на старті другої половини зустрічі поцілив у стійку. А після вбивчих моментів Малиновського та Ярмоленка гостей рятував воротар - постріл першого він парирував в ефектному стрибку, а після удару іншого відбив м'яч ногою. Фінальний штурм воріт суперника успіху українцям не приніс - Віктор Коваленко міг вирвати для "синьо-жовтих" перемогу, але з декількох метрів не влучив у порожні ворота.

У вівторок, 16 листопада, "синьо-жовті" проведуть доленосний матч у відборі до ЧС-2022. На виїзді команда Петракова поміряється силами саме з Боснією та Герцеговиною. Саме в цьому матчі й може вирішитися, хто посяде друге місце в групі.

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Збірна України у відборі на Чемпіонат світу 2022 року

Після восьми турів відбору на ЧС-2022 збірна України з 9 очками посідає другу сходинку групи D. На третьому та четвертому місцях розташувалися Фінляндія (8 балів) та команда Боснії і Герцеговини (7 пунктів), які провели на один поєдинок менше. Очолює квінтет збірна Франції - 12 очок і гра в запасі. Казахстан (3 бали) вже втратив усі шанси вийти на мундіаль.

Переможці груп напряму вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.

ЧС-2022 прийме Катар 21 листопада - 18 грудня 2022 року. Жеребкування фінальної стадії відбудеться в квітні 2022 року.

Додамо, що раніше аналітики підвищили шанси збірної України на вихід до ЧС-2022.

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