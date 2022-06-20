"Геноцид і політика - різні речі": Долгополов присоромив Редкача за ганебне фото з російським боксером

"Геноцид і політика - різні речі": Долгополов присоромив Редкача за ганебне фото з російським боксером

Колишня перша ракетка України Олександр Долгополов жорстко розкритикував українського боксера Івана Редкача за спільне фото з російським колегою Дмитром Біволом.

Напередодні Редкач осоромився знімком у Мережі, де він обіймається з російським чемпіоном WBA у напівважкій вазі Дмитром Біволом. Уродженець міста Шостка Сумської області написав, що для нього спорт поза політикою.

Публікація Редкача викликала величезну хвилю обурення серед його підписників. Відповісти на допис боксера вирішив відомий український тенісист Олександр Долгополов.

"Коли ти відверто дурнуватий і тішиш головного російського ган*она. Поясніть недоумкуватому, що геноцид і політика - різні речі", - написав Долгополов у себе в Instagram.

Варто зазначити, що після початку повномасштабного вторгнення російських військ до України Долгополов повернувся з-за кордону, щоб захищати рідний Київ від окупантів. Він активно допомагає ЗСУ та веде боротьбу на інформаційному фронті, розповідаючи світові про жахіття війни в Україні.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що російський тенісист влаштував істерику під час фіналу турніру в Німеччині, вилаявши свого тренера.

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