"Гент" познущався з "Брейдабліка" та одноосібно очолив групу "Зорі" в Лізі конференцій

Бельгійський "Гент" розгромив ісландський "Брейдаблік" у домашньому матчі 3-го туру групового етапу Ліги конференцій – 5:0 .

Господарі вирішили долю поєдинку ще до переви. Дубль оформив Уго Куйперс, ще по голу забили Омрі Гендельман та Тарік Тіссудалі.

У другому таймі "буйволи" уп'яте вразили сітку воріт суперника – відзначився Гіфт Орбан. На останніх хвилинах "Брейдаблік" міг забити гол престижу, але Госкульдур Гуннлаугссон не реалізував пенальті.

В іншому поєдинку 3-го туру групи B 26 жовтня мали зустрітися "Маккабі" Тель-Авів і луганська "Зоря", однак УЄФА переніс цей матч на 25 листопада через напад терористів ХАМАС на Ізраїль та операцію сил оборони країни у Секторі Гази.

Наразі "Гент" одноосібно очолив квартет B (7 очок). "Зоря" з 4 очками посідає друге місце. "Маккабі" Тель-Авів (3 бали) йде на третій позиції. Замикає групу "Брейдаблік", не маючи залікових пунктів у своєму активі.

У четвертому турі Ліги конференцій 9 листопада "Зоря" у польському місті Люблін прийме "Маккабі" Тель-Авів, а "Гент" вирушить у гості до "Брейдабліка".

Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Володарі других місць у стикових матчах зіграють із вісьмома клубами, які посядуть треті позиції на груповому етапі Ліги Європи.

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