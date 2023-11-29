Гент – Зоря: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги конференцій

Луганцям потрібна лише перемога, щоб зберегти шанси на вихід до плейоф.

У четвер, 30 листопада, луганська "Зоря" зіграє з бельгійським "Гентом" у матчі 5-го туру групового етапу Ліги конференцій сезону-2023/24.

Поєдинок відбудеться у бельгійському місті Гент на "Геламко Арені". Початок зустрічі – о 19:45 за київським часом.

Після чотирьох турів Ліги конференцій луганський клуб з 4 очками посідає третє місце у групі В. "Гент" лідирує у цьому квартеті, маючи у своєму активі 10 пунктів. Між ними на другій позиції йде ізраїльський "Маккабі" Тель-Авів (9 балів). На останній сходинці перебуває ісландський "Брейдаблік" (0).

Таким чином, "Зоря" обов'язково повинна перемагати "Гент", аби зберегти шанси на вихід до плейоф.

Зазначимо, що у стартовому турі групового етапу Ліги конференцій ці команди зустрічалися у польському місті Люблін. Тоді "Зоря" вирвала нічию у "Гента" (1:1).

Де дивитися матч Гент – Зоря

На території України поєдинок між "Гентом" і "Зорею" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Гент" – "Зоря"

Прогнози букмекерів на матч Гент – Зоря

Букмекери вважають бельгійський клуб абсолютним фаворитом прийдешнього поєдинку. На перемогу "буйволів" можна поставити з коефіцієнтом 1,24. Нічия – 6,90. Виграш бронзового призера чемпіонату України стане величезною сенсацією, ймовірність якої оцінена коефіцієнтом 13,50.

Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Володарі других місць у стикових матчах зіграють із вісьмома клубами, які посядуть треті позиції на груповому етапі Ліги Європи.

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