Геращенко виборола для України першу медаль сезону Діамантової ліги-2024

Ірина стала срібною призеркою змагань зі стрибків у висоту на етапі у Досі.

Українська стрибунка у висоту Ірина Геращенко здобула срібну медаль на третьому етапі Діамантової ліги-2024 у Досі (Катар).

Ірина взяла висоту 1,91 метра, випередивши за додатковими показниками австралійку Елеанор Паттерсон. Переможницею стала сербка Ангеліна Топич, якій підкорилася висота 1,94 метра.

Ще одна українка Юлія Левченко посіла восьме місце з результатом 1,84 метра.

Зазначимо, що головна українська зірка стрибків у висоту Ярослава Магучіх етап у Досі пропустила. Раніше вона підтвердила свою участь на сьомому етапі Діамантової ліги, який відбудеться 2 червня у Стокгольмі – перед чемпіонатом Європи-2024 у Римі, який розпочнеться 7 червня.

Діамантова ліга-2024. Третій етап. Стрибки у висоту (жінки)

1. Ангеліна Топич (Сербія) – 1,94 м

2. Ірина Геращенко (Україна) – 1,91 м

3. Елеанор Паттерсон (Австралія) – 1,91 м

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8. Юлія Левченко (Україна) – 1,84 м

Дя Геращенко змагання у Досі стали першими 2024 року. Вона пропустила зимову частину сезону.

Медаль Ірини стала першою для України у сезоні Діамантової ліги-2024.

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