Геращенко з особистим рекордом здобула "срібло" на етапі Діамантової ліги, Магучіх виграла "бронзу"

Українки оформили медальний дубль на престижних змаганнях у Швейцарії.

Українські стрибунки у висоту Ірина Геращенко та Ярослава Магучіх стали призерками етапу Діамантової ліги у швейцарській Лозанні. Геращенко завоювала срібну нагороду, а Магучіх – бронзову.

28-річна Ірина взяла висоту 2,00 метра та повторила свій найкращий результат у кар'єрі, який вона встановила на чемпіонаті світу-2022.

Ярослава посіла третє місце, підкоривши планку на висоті 1,97 м. Це її перша "бронза" поточного сезону. До цього 21-річна спортсменка з Дніпра завоювала 11 золотих нагород поспіль на різних турнірах.

Ще одна українка Юлія Левченко показала п'ятий результат. Вона стрибнула на 1,94 м та встановила власний рекорд сезону.

Перемогу здобула австралійка Нікола Оліслагерс (Макдермот), яка взяла висоту 2,02 м. Вона побила найкращий результат сезону у світі, який до цього належав Магучіх (2,01 м).

Діамантова ліга. Лозанна. Стрибки у висоту (жінки)

1. Нікола Оліслагерс (Австралія) – 2.02 м

2. Ірина Геращенко (Україна) – 2.00 м

3. Ярослава Магучіх (Україна) – 1.97 м

...

5. Юлія Левченко (Україна) – 1.94 м

Раніше повідомлялося, що Магучіх виграла "золото" зі стрибків у висоту на Європейських іграх-2023.

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