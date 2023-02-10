Геращенко завоювала "золото" на міжнародному турнірі в Італії, Проценко виборов "срібло"

Українські легкоатлети виграли дві медаль в стрибках у висоту на міжнародному турнірі в італійському Удіне. Ірина Геращенко здобула "золото" в жіночих змаганнях, в той час як Андрій Проценко став срібним призером серед чоловіків.

Геращенко тріумфувала з результатом 1,93 метра. Вона взяла цю висоту з другої спроби, випередивши чинну чемпіонку чемпіонка світу Елеанор Паттерсон з Австралії, якій знадобилося три спроби. Трійку призерок замкнула ще одна австралійка Ерін Шоу (1,90 метра).

Для Ірини це вже п'ятий міжнародний подіум 2023 року, нижче другого місця українська легкоатлетка не опускалася. Цього тижня вона здобула "золото" на змаганнях Світового легкоатлетичного туру в Чехії. Наприкінці січня Геращенко з рекордом змагань виграла турнір у французькому Нанті.

Проценко на турнірі в Удіне взяв планку на висоті 2,24 метра, встановивши особистий рекорд сезону. Лише за кількістю спроб українець поступився кубинцю Луїсу Енріке Заясу. Третє місце розділили італієць Марко Фассінотті та болгарин Тихомир Іванов – 2,16 метра.

Раніше повідомлялося, що ще одна українська стрибунка у висоту Юлія Левченко здобула "золото" на престижному турнірі у Франції.

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