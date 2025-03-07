Гераскевич зупинився за крок від медалі на чемпіонаті світу-2025 зі скелетону

До п'єдесталу українцю не вистачило всього 0,08 секунди.

Українець Владислав Гераскевич посів четверту позицію на чемпіонаті світу-2025 зі скелетону.

В останній своїй спробі 26-річний український скелетоніст показав другий найкращий результат серед усіх учасників і в підсумку програв третьому місцю лише 0,08 секунди.

Ще один українець, 17-річний Ярослав Лавренюк, став 21-м з відставанням 3,21 секунди від переможця.

"Золото" чемпіонату світу здобув британець Метт Вестон. "Срібло" виборов інший британець Маркус Ваятт, а бронзовим призером став німець Аксель Юнгк.

Чемпіонат світу-2025 зі скелетону (чоловіки)

1. Метт Вестон (Велика Британія) 3:35.48

2. Маркус Ваятт (Велика Британія) +1.90

3. Аксель Юнгк (Німеччина) +1.93

4. Владислав Гераскевич (Україна) +2.01

...

21. Ярослав Лавренюк (Україна) +3.21

Результат Гераскевича – найкращий в історії України на чемпіонатах світу зі скелетону.

Раніше повідомлялося, що Гераскевич здобув "золото" на етапі Кубка Європи зі скелетону.

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