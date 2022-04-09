Герой Олімпіади-2022 пожертвував гроші за медаль на потреби українців

Олександр Абраменко не пошкодував солідної суми заради співвітчизників.
Фристайліст Олександр Абраменко вирішив віддати всі кошти, які отримав від Міністерства оборони України за срібну медаль Олімпіади-2022, на благодійність.
Про це повідомляє Асоціація спортивних журналістів України.
За "срібло" Олімпійських ігор-2022, які відбулися в Пекіні, український спортсмен отримав від Міноборони винагороду в розмірі 100 тисяч гривень.
Половину цієї суми Абраменко відправить волонтерам свого рідного Миколаєва, а інші 50 тисяч - до благодійного фонду "Країна спорту", пріоритетним напрямком якого є активна гуманітарна допомога постраждалим внаслідок війни в Україні.
Як повідомив співзасновник фонду Геннадій Ніколайчук, фристайліст уже перерахував гроші на рахунок організації під час їхньої зустрічі в Києві.
"Дякуємо Олександру за тверду громадянську позицію. Разом переможемо", - прокоментували вчинок Абраменка у Федерації лижного спорту України.
Олімпійський чемпіон Пхьончхана 2018 та срібний призер Пекіна 2022 Олександр Абраменко вирішив перерахувати 100 000...Опубліковано Ski Federation of Ukraine Субота, 9 квітня 2022 р.
Раніше повідомлялося, що каратист Станіслав Горуна продав свою олімпійську медаль, щоб допомогти ЗСУ.
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