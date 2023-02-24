Герой "Шахтаря" в матчі з "Ренном" претендує на звання найкращого гравця тижня в Лізі Європи

Воротар донецького "Шахтар" Анатолій Трубін претендує на звання найкращого гравця тижня в Лізі Європи.

У матчі-відповіді 1/16 фіналу проти французького "Ренна" 21-річний український голкіпер зробив сім сейвів упродовж гри, а також відбив три удари суперників у серії пенальті.

Це дозволило "гірникам" здобути перемогу за підсумками двоматчевого протистояння. У першому поєдинку донеччани здобули перемогу (2:1), а в другій грі програли з аналогічним рахунком, але вирвали путівку до 1/8 фіналу в драматичній серії пенальті.

Конкурентами Трубіна в боротьбі за звання найкращого гравця тижня в Лізі Європи є півзахисник "Ювентуса" Анхель Ді Марія (хет-трик у матчі з "Нантом"), хавбек "Баєра" Флоріан Віртц (гол та асист у поєдинку з "Монако") та півзахисник "Уніона" Йосип Юранович (гол у матчі з "Аяксом").

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⭐️ Ángel Di María

⭐️ Florian Wirtz

⭐️ Josip Juranović

⭐️ Anatoliy Trubin@hankookreifen || #UELPOTW || #UEL — UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 23, 2023

Огляд матчу Ренн – Шахтар

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться в п'ятницю, 24 лютого, о 13:00 за київським часом. Матчі цієї стадії заплановано на 9 і 16 березня.

Раніше повідомлялося, що стали відомі всі потенційні суперники "Шахтаря" в 1/8 фіналу Ліги Європи.

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