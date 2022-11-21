Герой стартового матчу ЧС-2022 присвятив свої голи еквадорському форварду, чиє життя обірвалося у 27 років

Еннер Валенсія вшанував пам'ять Крістіана Бенітеса, який дев'ять років тому раптово помер у Катарі.

У неділю, 20 листопада, Еквадор обіграв Катар (0:2) у матчі-відкритті чемпіонату світу-2022 з футболу. Дублем у воротах господарів турніру відзначився ветеран еквадорців Еннер Валенсія.

Дебютний гол на Мундіалі в Катарі еквадорці відсвяткували досить незвичайно. Гравці команди стали на коліна в коло і показували пальцями до неба.

Фото: Associated Press

Цей жест було присвячено еквадорському нападнику Крістіану Бенітесу, який 2013-го в Катарі помер від зупинки серця у віці 27 років. Бомбардир на прізвисько "Чучо" провів у катарському клубі "Аль-Джаїш" лише три тижні, зігравши в одному кубковому матчі. Наступного дня його госпіталізували з гострими болями в животі, а за кілька годин його серце перестало битися.

За свою кар'єру Крістіан відіграв 58 матчів у футболці збірної Еквадору та забив 24 голи. На клубному рівні він виступав за еквадорський "Ель Насьональ", мексаканську "Сантос Лагуну", англійський "Бірмінгем" і мексиканську "Америку".

Крістіан "Чучо" Бенітес / Фото: Associated Press

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Додамо, що Валенсія забив усі п'ять останніх м'ячів Еквадору на світових першостях (до цього він тричі відзначився на ЧС-2014).

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Крім Катару та Еквадору, в групі А також гратимуть збірні Сенегалу та Нідерландів. Вони проведуть очний матч першого туру в понеділок, 21 листопада. Початок – о 18:00 за київським часом.

У другому турі, 25 листопада, Катар зустрінеться із Сенегалом, а Нідерланди битимуться з Еквадором.

Нагадаємо, до плейоф вийдуть дві найкращі команди кожної групи за підсумками трьох турів. Далі 16 збірних продовжать боротьбу за трофей у матчах на виліт.

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