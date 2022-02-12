Герой збірної України з футзалу потрапив до символічної збірної Євро-2022

Герой збірної України з футзалу потрапив до символічної збірної Євро-2022

"Синьо-жовті" посіли високе четверте місце на континентальній першості в Нідерландах.

Офіційний сайт УЄФА опублікував символічну збірну Чемпіонату Європи-2022 з футзалу. Серед найкращих гравців опинився голкіпер української команди Кирило Ципун, який незліченну кількість разів рятував ворота "синьо-жовтих" протягом усього турніру.

Також до символічної збірної Євро-2022 потрапили Дуглас Жуніор (Казахстан), Серхіо Лозано (Іспанія), Сергій Абрамов (Росія) та Зікі (Португалія).

На континентальній першості з футзалу, яка відбулася у Нідерландах, збірна України посіла 4-те місце. Це найкращий результат українських футзалістів на чемпіонатах Європи за останні 17 років.

Українська команда вийшла до плейоф ЧЄ-2022 з футзалу, посівши друге місце в групі А. Українська збірна в стартовому матчі програла Нідерландам (2:3), а потім розгромила Сербію (6:1) та поступилася чинним чемпіонам Європи та світу - португальцям (0:1).

У чвертьфіналі підопічні Олександра Косенка обіграли Казахстан із рахунком 5:3. У півфіналі "синьо-жовті" в наднапруженому протистоянні поступилися росіянам (2:3), а в поєдинку за "бронзу" програли Іспанії з рахунком 1:4.

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