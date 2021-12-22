Героя Олімпіади в Токіо визнали найкращим спортсменом України 2021 року

Героя Олімпіади в Токіо визнали найкращим спортсменом України 2021 року

Жан Беленюк приніс нашій країні єдине "золото" Ігор-2020.

Асоціація спортивних журналістів України підбила підсумки голосування за найкращого спортсмена країни в 2021 році.

Як повідомляє офіційний сайт АСЖУ, перше місце впевнено посів борець греко-римського стилю Жан Беленюк, який приніс Україні єдине "золото" на Олімпійських іграх-2020 у Токіо.

Отримавши 113 балів, Беленюк випередив у голосуванні призерів Олімпіади-2020: плавця Михайла Романчука та Людмилу Лузан (веслування).

Топ-10 спортсменів України в 2021 році

1. Жан Беленюк (греко-римська боротьба) - 113 балів

2. Михайло Романчук (плавання) - 75

3. Людмила Лузан (веслування на байдарках і каное) - 72

4. Олександр Усик (професійний бокс) - 71

5. Олена Костевич (стрільба) - 48

6. Андрій Ярмоленко (футбол) - 34

7. Анастасія Савчук та Марта Федіна (артистичне плавання) - 32

8. Еліна Світоліна (теніс) - 27

9. Дар'я Білодід (дзюдо) - 26

10. Олена Старікова (велоспорт) - 22

На Олімпійських іграх-2020 у Токіо, які були перенесені на 2021 рік через пандемію коронавірусу, українські спортсмени зуміли виграти 19 медалей - одну золоту, шість срібних і 12 бронзових.

У медальному заліку Ігор у Токіо наша збірна посіла 44-те місце, а за кількістю виграних нагород стала 16-ю.

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