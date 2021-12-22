Героя Олімпіади в Токіо визнали найкращим спортсменом України 2021 року

Жан Беленюк приніс нашій країні єдине "золото" Ігор-2020.
Асоціація спортивних журналістів України підбила підсумки голосування за найкращого спортсмена країни в 2021 році.
Як повідомляє офіційний сайт АСЖУ, перше місце впевнено посів борець греко-римського стилю Жан Беленюк, який приніс Україні єдине "золото" на Олімпійських іграх-2020 у Токіо.
Отримавши 113 балів, Беленюк випередив у голосуванні призерів Олімпіади-2020: плавця Михайла Романчука та Людмилу Лузан (веслування).
Топ-10 спортсменів України в 2021 році
1. Жан Беленюк (греко-римська боротьба) - 113 балів
2. Михайло Романчук (плавання) - 75
3. Людмила Лузан (веслування на байдарках і каное) - 72
4. Олександр Усик (професійний бокс) - 71
5. Олена Костевич (стрільба) - 48
6. Андрій Ярмоленко (футбол) - 34
7. Анастасія Савчук та Марта Федіна (артистичне плавання) - 32
8. Еліна Світоліна (теніс) - 27
9. Дар'я Білодід (дзюдо) - 26
10. Олена Старікова (велоспорт) - 22
- На Олімпійських іграх-2020 у Токіо, які були перенесені на 2021 рік через пандемію коронавірусу, українські спортсмени зуміли виграти 19 медалей - одну золоту, шість срібних і 12 бронзових.
- У медальному заліку Ігор у Токіо наша збірна посіла 44-те місце, а за кількістю виграних нагород стала 16-ю.
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